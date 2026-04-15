通勤時間が学びに変わる映像体験！ 東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」

記事ポイント 東急線の車内で週替わりの75秒対談コンテンツを楽しめます。NewsPicks連動で気になったテーマを移動後に深掘りできます。通勤や通学の時間にビジネスや教育、キャリアの学びを取り入れられます。 東急線の車内で週替わりの75秒対談コンテンツを楽しめます。NewsPicks連動で気になったテーマを移動後に深掘りできます。通勤や通学の時間にビジネスや教育、キャリアの学びを取り入れられます。

東急エージェンシーは、東急線車内の「TOQビジョン」で没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」第4弾『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』を放映しています。

『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』は、著名人の体験談や声を通して新しい知識や考え方に触れられる対談コンテンツです。

東急線の移動時間は、気になるテーマに出会ってそのままオンラインで詳しく調べられる時間に変わります。

東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」

名称：TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE 第4弾『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』放映開始日：2026年4月13日〜放映場所：東急線車内広告媒体「TOQビジョン」制作会社：株式会社NewsPicks Studios放映内容：75秒の対談コンテンツ（週替わり予定）

『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』は、電車での移動中にビジネスや教育、キャリア、トレンドの話題へ自然に触れられる映像企画です。

東急線を使う人は、短時間でも「なるほど」と感じる視点に出会いやすくなります。

車内放映

シリーズ名：TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIEエンターテインメント性の高い映像コンテンツと車内ビジョンを組み合わせた広告企画想定移動範囲：最大1都2県活用媒体：TOQビジョン

TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIEは、生活動線の中で映像体験を届ける仕組みです。

東急線の車内は、日々の移動時間を使って新しい関心を広げやすい接点になります。

TOQビジョン

設置場所：東急線車内役割：対談コンテンツの放映と視聴導線の提供視聴時間：1本75秒

TOQビジョンは、乗車中の視線が向きやすい場所でコンテンツを届けます。

短い時間に要点をつかみやすいため、忙しい日でも学びのきっかけを作れます。

オンライン連動

連動先：NewsPicks利用方法：コンテンツ末尾の表示から検索閲覧内容：詳細情報、関連番組注意点：遷移先コンテンツは有料の場合あり

NewsPicksへの導線は、車内で気になった話題をそのまま深掘りしやすくします。

移動中の興味を一時的な発見で終わらせず、あとから自分のペースで学びにつなげられます。

制作パートナー

会社名：株式会社NewsPicks Studios設立：2018年6月1日代表者：金泉俊輔所在地：東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビルURL：https://studios.newspicks.com/

NewsPicks Studiosは、オンラインプラットフォーム向け動画の企画や制作を手がけています。

映像づくりの強みが加わることで、通勤や通学の途中でも見やすい対談コンテンツが期待できます。

『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』は、毎日の移動時間に学びの入口を増やしてくれる取り組みです。

東急線をよく使う人は、車内で知ったテーマをあとからオンラインで追いかける楽しみも広がります。

短時間で新しい視点に出会いたい人にとって、通勤や通学が少し前向きな時間になりそうです。

東急エージェンシーによる『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』はどこで見られますか？

A. 『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』は東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」で放映されています。

Q. 『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』はいつから放映されていますか？

A. 『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』は2026年4月13日から放映されています。

Q. 車内で見たあとに詳しい内容を調べられますか？

A. コンテンツの最後に表示される案内からNewsPicksで検索すると、詳細や関連番組を確認できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 通勤時間が学びに変わる映像体験！ 東急エージェンシー「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」 appeared first on Dtimes.