大群バトルに没入する快感！ SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」

記事ポイント 『闇カワ！もふもふハムスター団』は全世界初配信を開始し、すぐに遊べます。『闇カワ！もふもふハムスター団』は集団戦闘とローグライト、合成を組み合わせた爽快バトルを楽しめます。『闇カワ！もふもふハムスター団』は事前登録15万人突破記念の特典ややり込み要素も用意しています。 『闇カワ！もふもふハムスター団』は全世界初配信を開始し、すぐに遊べます。『闇カワ！もふもふハムスター団』は集団戦闘とローグライト、合成を組み合わせた爽快バトルを楽しめます。『闇カワ！もふもふハムスター団』は事前登録15万人突破記念の特典ややり込み要素も用意しています。

SEVENのスマートフォンゲーム『闇カワ！もふもふハムスター団』が配信を開始します。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は事前登録者数15万人突破とApp Store無料ゲームランキング1位獲得でも注目を集めています。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、かわいいハムスターたちで大群の敵に挑むファンタジーRPGをすぐに体験したい人にぴったりです。

SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」

配信開始日：2026年4月9日ジャンル：集団戦闘×ローグライト×合成ファンタジーRPG対応：App Store／Google Play料金：基本プレイ無料

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、ハムスターの行者を育てながら世界を侵食する「悪夢の神」に挑むスマートフォン向けゲームです。

独特な闇カワ系の世界観と、大戦場で敵を一気に吹き飛ばすビジュアルが、短時間でも爽快感を味わえる遊びにつながります。

集団戦闘

大戦場の混戦バトル要素：仲間の召喚、合成、育成魅力：大量の敵をまとめて撃破する爽快感

集団戦闘は、戦場を埋め尽くす敵軍を一気に倒す気持ちよさを楽しめます。

ハムスターたちのかわいさと派手なバトル演出が合わさり、見た目の楽しさも感じられます。

ローグライトバトル

遊ぶたびに変化する戦略バトル要素：仲間の召喚や強化がランダムに登場魅力：毎回違う攻略を試せる

ローグライトバトルは、同じステージでも展開が変わるため、繰り返し遊んでも新鮮さが続きます。

ランダムに現れる強化要素が、自分なりの攻略パターンを考える面白さを広げます。

合成システム

仲間の自動合成で戦力アップ魅力：一撃で敵をなぎ倒す爽快感遊び方：テンポよく強化を重ねて進行

合成システムは、仲間を自動で強化しながらテンポよく戦力を伸ばせます。

複雑な操作に追われにくいため、気軽に爽快な成長を楽しみたい人にも向いています。

育成とビルド

育成要素：行者、従者、秘蔵品、天測儀、役従、装備戦略要素：6大種族によるバトル魅力：自分好みの戦い方を組み立てられる

育成とビルドは、複数の強化軸を使って自分だけの編成を作り込めます。

戦力の伸ばし方に幅があるため、長く遊びながら少しずつ好みのスタイルを深められます。

やり込みコンテンツ

高難度要素：深淵ダンジョン継続プレイ要素：無尽の狂潮ミニゲーム：ワンタップゲーム、ランゲームなど7種類

やり込みコンテンツは、メインバトル以外にも長く遊べるモードをそろえています。

高難度ダンジョンやミニゲームがあるため、気分に合わせて遊び方を変えやすい点も魅力です。

事前登録報酬

事前登録者数：15万人突破配信記念：各種特典を用意関連情報：予約トップ10、GameWith特集ページも公開

事前登録報酬は、配信開始のタイミングで始める楽しみを後押しします。

最新情報を追いながらスタートしたい人は、公式Xや公式サイトもあわせて確認できます。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、かわいい見た目と大群バトルの爽快感を両立したい人にうれしい新作です。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、ランダム要素や育成、ミニゲームまでそろっているため、短く遊ぶ日もじっくり遊ぶ日も楽しめます。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、今から始めても配信直後の盛り上がりを体感しやすい点も魅力です。

『闇カワ！もふもふハムスター団』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はどこでダウンロードできますか？

A. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はApp StoreとGoogle Playで配信されています。

記事内のダウンロードリンクから確認できます。

Q. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はどんなゲームですか？

A. 『闇カワ！もふもふハムスター団』は、集団戦闘とローグライト、合成を組み合わせたファンタジーRPGです。

ハムスターの仲間を強化しながら大群の敵に挑めます。

Q. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はやり込み要素もありますか？

A. 『闇カワ！もふもふハムスター団』には高難度の深淵ダンジョンや無尽の狂潮、7つのミニゲームが用意されています。

長く遊びたい人にも向いています。

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