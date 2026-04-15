暮らしの想像が広がる体験空間！ 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」

記事ポイント 泉北ホームの「堂島ショールーム Live」が大阪都心で住まいづくりの相談先として利用できます。書店のように立ち寄れる空間で、推し活ルームやヌックなど今どきの暮らしを体感できます。資金計画や土地探し、3D間取り提案まで無料で相談でき、子連れでも来場しやすい環境が整っています。 泉北ホームの「堂島ショールーム Live」が大阪都心で住まいづくりの相談先として利用できます。書店のように立ち寄れる空間で、推し活ルームやヌックなど今どきの暮らしを体感できます。資金計画や土地探し、3D間取り提案まで無料で相談でき、子連れでも来場しやすい環境が整っています。

泉北ホームの「堂島ショールーム Live」が、大阪・堂島で住まいづくりを身近に感じられる新拠点としてオープンします。

泉北ホームの新ショールームは、住宅展示を見るだけでなく、暮らしの悩みや理想を具体的にイメージしながら相談できる場所です。

梅田や淀屋橋エリアから立ち寄りやすく、仕事帰りや家族での来場にも使いやすい施設です。

泉北ホーム「堂島ショールーム Live」

名称：泉北ホーム 堂島ショールーム Live所在地：大阪府大阪市北区西天満2丁目6-8（堂島ビルヂング1階）アクセス：梅田、東梅田、北新地、大江橋、淀屋橋 各駅より徒歩圏内営業時間：10:00〜19:00（見学予約は21:00まで、最終受付19:00）定休日：年中無休（年末年始休暇をのぞく）

泉北ホームの「堂島ショールーム Live」は、創業50周年の節目に合わせて誕生した体験型ショールームです。

大阪都心の路面型施設として、注文住宅を検討し始めた人でも気軽に暮らしのヒントを探せます。

WELCOME SPACE

書店のようなオープンな閲覧スペース利用内容：家づくりの各種カタログを無料提供対象：家づくりをこれから考える人も利用可能

WELCOME SPACEは、買い物や通勤の途中でも立ち寄りやすい雰囲気で住まいの情報に触れられます。

自由にカタログを見比べながら、未来の暮らしをゆっくり想像できる点も魅力です。

SHOW ROOM

展示内容：3つの異なるLDKスタイル体感できる空間：推し活ルーム、ヌック、3帖部屋比較できる設備：水回り設備、既製品を活用した収納展示

SHOW ROOMは、家族構成や趣味に合わせた空間づくりを具体的にイメージしやすい展示がそろいます。

推し活や自分時間、子ども部屋など暮らし方に合わせた使い分けを、その場で体感できる点がうれしいです。

お困りごとWALL

展示内容：家事負担や収納の悩みを集めた壁面展示体験内容：悩みに対する解決策をショールーム内で確認相談内容：資金計画、土地探し、3D間取り提案は無料設備：キッズルーム、授乳室を完備

お困りごとWALLは、暮らしの悩みを見える化することで住まい選びの疑問を整理しやすくします。

無料相談とあわせて見て回ることで、間取りや設備選びの方向性を具体的に決めやすくなります。

泉北ホームの「堂島ショールーム Live」は、住まいづくりをまだ先の予定として考えている人にも入りやすい場所です。

都心で立ち寄りやすい立地と、暮らしを想像しやすい展示がそろうことで、家づくりの第一歩を踏み出しやすくなります。

無料相談や子連れで使いやすい設備もそろい、忙しい毎日の中でも無理なく住まいの準備を進められます。

泉北ホーム「堂島ショールーム Live」の紹介でした。

よくある質問

Q. 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」では何を体験できますか？

A. 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」では、3つのLDKスタイルや推し活ルーム、ヌック、3帖部屋、水回り設備、収納展示などを体感できます。

Q. 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」では相談もできますか？

A. 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」では、資金計画や土地探し、3D間取り提案まで無料で相談できます。

Q. 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」は子ども連れでも利用しやすいですか？

A. 泉北ホーム「堂島ショールーム Live」にはキッズルームと授乳室が用意されているため、小さな子ども連れでも来場しやすいです。

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