無重力が変える日常想像体験！ EX Gravity「重力の異なる暮らしをデザインする展」

記事ポイント 一般社団法人EX Gravityが、無重力の暮らしをテーマにした思考実験型展示を2026年7月21日に開催します。宇宙での結婚式や文化、ペットとの共生など、身近な生活を宇宙視点で見直せる展示を楽しめます。トークセッションや交流の場を通じて、宇宙とデザインの新しい発想に触れられます。 一般社団法人EX Gravityが、無重力の暮らしをテーマにした思考実験型展示を2026年7月21日に開催します。宇宙での結婚式や文化、ペットとの共生など、身近な生活を宇宙視点で見直せる展示を楽しめます。トークセッションや交流の場を通じて、宇宙とデザインの新しい発想に触れられます。

EX Gravityが、重力を前提にしてきた日常を見つめ直す展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展」を開催します。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、宇宙での生活を想像しながら、文化やライフスタイルの新しい可能性に触れたい方にぴったりです。

都内イベント会場で開かれる展示とトークセッションが、宇宙をより身近なテーマとして楽しませてくれます。

EX Gravity「重力の異なる暮らしをデザインする展」

イベント名：重力の異なる暮らしをデザインする展開催日：2026年7月21日(火)開催時間：13:00〜19:00予定会場：都内イベント会場予定主催：慶應義塾大学大学院 SDM研究科 白坂研究室運営：一般社団法人EX Gravity

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、重力がない環境で人の暮らしや文化がどう変わるのかを体感しながら考えられる展示です。

宇宙での生活を入り口にする発想が、地上で当たり前になっている行動や価値観を新鮮に見直すきっかけになります。

SPACE WEDDING ARCHITECTURE

展示内容：宇宙空間での結婚式を想定した建築・体験設計テーマ：無重力環境での新しいセレモニー体験

SPACE WEDDING ARCHITECTUREは、重力に縛られない空間で結婚式をどう設計するかを提案する展示です。

祝う場の形そのものを見直す視点が、未来の暮らしやイベントの楽しみ方を想像させてくれます。

重力にしばられない文化のデザイン

展示内容：ヘアスタイルやあいさつなど文化の再設計に関する思考実験テーマ：無重力環境で変化する日常文化

重力にしばられない文化のデザインは、髪型や所作といった身近な文化を宇宙視点で考え直す展示です。

普段は意識しにくい暮らしの前提を楽しく見つめ直せるため、デザインや生活文化に興味がある方にもおすすめです。

宇宙で猫と暮らす方法

展示内容：無重力環境でのペットとの共生をテーマにした映像・ゲーム作品テーマ：宇宙での人とペットの新しい関係

宇宙で猫と暮らす方法は、無重力空間でペットとどのように過ごすかを映像やゲーム作品で描く展示です。

暮らしの楽しさや癒やしを宇宙にも広げる発想が、未来の生活をより具体的に想像させてくれます。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」は、宇宙を遠い世界ではなく、自分の生活とつながるテーマとして感じさせてくれるイベントです。

展示を見るだけでなく、専門家のトークや来場者同士の対話を通じて、新しい価値観に出会える時間を楽しめます。

日常の当たり前を少し違う角度から見てみたい方にとって、発想を広げるきっかけになりそうです。

「重力の異なる暮らしをデザインする展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 重力の異なる暮らしをデザインする展はいつ開催されますか？

A. 重力の異なる暮らしをデザインする展は、2026年7月21日(火)13:00から19:00まで開催予定です。

Q. 重力の異なる暮らしをデザインする展では何を楽しめますか？

A. 重力の異なる暮らしをデザインする展では、宇宙での結婚式や文化、ペットとの暮らしをテーマにした展示のほか、トークセッションや交流の場を楽しめます。

Q. 重力の異なる暮らしをデザインする展の詳細はどこで確認できますか？

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