信頼が広がる口座開設導線！ マーケティングデザイン「クチコプレミアム」

記事ポイント レオス・キャピタルワークスが紹介キャンペーンDXで口座開設までの流れをデジタル化クチコプレミアムがLINEやメールで紹介URLを発行しやすい導線を実現紹介経由の顧客獲得で若年層への接点拡大とCPA抑制を両立 レオス・キャピタルワークスが紹介キャンペーンDXで口座開設までの流れをデジタル化クチコプレミアムがLINEやメールで紹介URLを発行しやすい導線を実現紹介経由の顧客獲得で若年層への接点拡大とCPA抑制を両立

レオス・キャピタルワークスが、紹介キャンペーンシステム「クチコプレミアム」を導入します。

クチコプレミアムは、既存顧客の信頼を起点にした紹介をデジタルで扱いやすくし、金融機関に求められる高いセキュリティ水準と使いやすさの両立を支えます。

紹介経由で口座開設を検討したい人にとっても、安心感のある接点を持ちやすい仕組みです。

マーケティングデザイン「クチコプレミアム」

導入発表日：2026年4月14日導入先：レオス・キャピタルワークス株式会社サービス名：クチコプレミアム主な機能：LINE、メール、二次元コードによる紹介導線の構築サービスURL：https://www.kuchi-co.com/

クチコプレミアムは、紹介時に機密情報を扱わない設計で、レオス・キャピタルワークスの既存システムと安全に連携します。

レオス・キャピタルワークスは、投資信託「ひふみ」の魅力を既存顧客が周囲に伝える流れを、よりスムーズに使える紹介体験へと整えています。

紹介導線

紹介方法：LINE、メール、紹介URL導入期間：構想から約3カ月で本稼働導入効果：紹介する側とされる側の心理的障壁を軽減

紹介導線は、思い立ったタイミングでURLを発行しやすく、紹介する人にも受け取る人にも負担をかけにくい設計です。

両社のエンジニアが直接連携したことで、金融機関向けの厳格な要件を守りながら短期間で運用開始につなげています。

導入成果

確認された傾向：紹介経由の顧客はWeb広告経由より投資意欲が高い傾向確認された行動：口座開設後のつみたて設定などが早い傾向利用拡大：30〜40代の利用が活発化費用面：広告費を抑えながらデジタルギフトで還元

紹介経由の顧客は、口座開設後の行動が早い傾向があり、サービスを前向きに使い始めたい人と相性のよい導線になっています。

若年層への接点も広がっており、広告費を抑えつつ利用者への還元につなげられる点も導入メリットです。

クチコプレミアムは、金融サービスのように信頼が重視される分野でも、紹介の流れをデジタルで使いやすく整えられるのが魅力です。

レオス・キャピタルワークスの取り組みは、既存顧客の納得感を新しい利用者との接点へつなげたい企業にも参考になります。

紹介される側にとっても、身近な人の後押しをきっかけにサービスを知りやすくなるのがメリットです。

マーケティングデザインとレオス・キャピタルワークスによるクチコプレミアム導入の紹介でした。

よくある質問

Q. クチコプレミアムはどのような方法で紹介できますか？

A. クチコプレミアムは、LINEやメール、二次元コードを使って紹介導線を作れるクラウドサービスです。

Q. レオス・キャピタルワークスはクチコプレミアム導入でどのような成果を確認していますか？

A. レオス・キャピタルワークスは、紹介経由の顧客に投資意欲の高さや口座開設後の行動の早さが見られる傾向を確認しています。

Q. クチコプレミアムはどのような企業に向いていますか？

A. クチコプレミアムは、既存顧客からの信頼を活用した紹介施策を進めたい企業や、広告費以外の顧客獲得手段を強化したい企業に向いています。

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