海外業務を広げる接続環境！ グローカルネット「せんぞく固定IPアドレス」

記事ポイント 株式会社グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」が海外固定IPの選択に対応海外拠点との接続や各国サービスへのアクセスを追加料金なしで始めやすい既存回線のまま使えて、AES256-SHAの暗号化で安全性にも配慮 株式会社グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」が海外固定IPの選択に対応海外拠点との接続や各国サービスへのアクセスを追加料金なしで始めやすい既存回線のまま使えて、AES256-SHAの暗号化で安全性にも配慮

グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」が、日本の固定IPに加えて海外固定IPも選べるサービスになります。

韓国やアメリカ、ドイツなど複数の国と地域に対応し、海外向けの業務や各国サービスの利用を進めたい法人にとって使い勝手が広がります。

グローカルネット「せんぞく固定IPアドレス」

商品名：せんぞく固定IPアドレス提供開始：海外固定IPオプション提供中対応エリア：日本、韓国、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、スウェーデン、アメリカ（西海岸・東海岸・オハイオ）、ドイツ、フランス、カナダ、アイルランド初期費用：0円月額利用料：6,600円（税込、10ユーザー）追加料金：660円（税込、1ユーザーごと）海外固定IPオプション：キャンペーンにより追加料金なし同時接続数：1ユーザーにつき1端末支払い方法：クレジットカード、請求書

「せんぞく固定IPアドレス」は、日本の固定IPに加えて海外固定IPをカスタムオプションとして選べます。

グローバル拠点との接続や各国向けサービスへのアクセスを、1つのサービスでまとめて進めやすい点が魅力です。

海外固定IP対応

選択方式：1契約につき1つの海外固定IPを付与対象国・地域：韓国、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、スウェーデン、アメリカ（西海岸・東海岸・オハイオ）、ドイツ、フランス、カナダ、アイルランド提供方法：当面は手動でサーバーを割り当て対象国・地域は今後拡大予定

海外固定IP対応により、利用環境に合わせて接続先の国や地域を選びやすくなります。

海外拠点との業務連携や地域制限のあるサービス利用を検討している法人にとって、導入候補にしやすいサービスです。

既存回線で使える導入性

接続方式：VPN接続回線変更：不要利用開始：既存回線のまま固定IPを利用可能

VPN接続を使うため、既存のインターネット回線を変えずに固定IP環境を整えられます。

回線契約の見直しを避けながら導入したい企業にとって、準備の負担を抑えやすい仕様です。

セキュリティと料金

暗号化方式：AES256-SHAログ保存：通信内容の傍受、アクセス履歴の保存なしデータ方針：トラッキング、収集、共有なし海外固定IP料金：キャンペーンにより追加料金なし注意事項：キャンペーン内容と期間は予告なく変更となる場合あり

AES256-SHAによる暗号化を採用し、通信時の安全性に配慮しています。

海外固定IPを追加料金なしで使えるキャンペーンもあり、コストを抑えて海外対応を始めたい場合にも向いています。

「せんぞく固定IPアドレス」は、国内向けの固定IP利用に加えて海外向けの接続環境もまとめて整えたい法人にとって実用的な選択肢です。

既存回線をそのまま使えるため、導入時の手間を抑えながらグローバル業務へ対応しやすくなります。

追加料金なしのキャンペーン中に検討できる点も、試しやすさにつながります。

グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「せんぞく固定IPアドレス」はどの国の固定IPに対応していますか？

A. 日本に加え、韓国、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、スウェーデン、アメリカ、西海岸・東海岸・オハイオ、ドイツ、フランス、カナダ、アイルランドの固定IPに対応しています。

Q. 海外固定IPを使うために追加料金はかかりますか？

A. キャンペーンにより、海外固定IPは追加料金なしでカスタムオプションとして選択できます。

Q. 回線を契約し直さないと使えませんか？

A. 既存の回線のままVPN接続で利用できるため、プロバイダー変更なしで固定IPを使えます。

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