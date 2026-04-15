「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

やっぱりホッとした。３試合目の登板で挙げた今季初勝利。日本ハム・達孝太投手は「今までで一番うれしいかも」と冗談めかしつつ「気持ちの部分も変わってくるので。とりあえずひと安心」と表情を緩めた。

好相性の場所でしっかり抑えた。二回に寺地にソロを被弾し、ＺＯＺＯマリン通算２９イニング目で初失点を喫したが、この１点のみ。多彩な変化球を駆使して、８回５安打で乗りきった。お得意さまのロッテには、通算７戦で無傷の５勝目だ。

開幕ローテ６人の中で、唯一勝ち星がなかった。「自分でコントロールできない」と言い続けていたものの、やっとつかんだ白星に「最近めっちゃ遅刻する夢を見る。ゆっくり準備してたら『もう一回裏始まってるよ』みたいな。追い込まれてたんですよ、たぶん」と苦笑いで告白。自分だけ乗り遅れていたモヤモヤを解消した。

チームは連敗を２で止めて貯金１。新庄監督は「しっかりゲームを作ってくれた。２勝目？」とボケた後「知ってます。おめでとうって言っといてください」と、笑顔で右腕をねぎらった。次世代エースの１勝から、再び上昇気流に乗って行く。