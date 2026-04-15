SUPER BEAVER初ライブ＆ドキュメンタリー本予告解禁 TAKUYA∞、TAKUMA、山田裕貴、北村匠海らのコメントも
4人組ロックバンド・SUPER BEAVERの初ライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』（5月22日公開）の本予告が解禁された。
【集合ショット】お花がすごい⋯！映画『ナイトフラワー』完成披露試写会に登場した渋谷龍太ら豪華出演陣
同映像では、「最高の音楽を、俺たちが、俺たちで作りましょう」という渋谷龍太（Vo）の言葉とともに、スタンドを埋め尽くす大観衆が熱狂するライブ映像から幕を開ける。映画だからこそ味わえるアリーナ最前列を超える臨場感の中、人気曲「突破口」に乗せ、感情むき出しで心を震わせるパフォーマンスが映し出される。
その後は一転、渋谷の咆哮にも似た「愛してる」から真っすぐな想いがあふれ出す「アイラヴユー」が響きわたり、バンド活動の20年間という月日の重みと、今もなおバンドを続ける尊さ、華やかなライブステージでの人間味と優しさにあふれたMC、命を削るように音楽と向き合い、厳しい言葉も飛び交う緊迫の舞台裏までもが克明に捉えられている。
さらに、SUPER BEAVERの音楽を愛し、その歩みを間近で見守ってきた豪華アーティストや俳優陣も登場。本作のテーマ「SUPER BEAVERは変わったのか、変わっていないのか」をそれぞれの視点から語るコメントの一部が収録されている。
TAKUYA∞（UVERworld）、TAKUMA（10-FEET）といった若き頃からライブシーンをともにする戦友たちをはじめ、映画『東京リベンジャーズ』シリーズの主題歌を担当したことをきっかけに親交を築いてきた山田裕貴や北村匠海が真摯にコメント。彼らの表情は、SUPER BEAVERが人々の心を掴み続け、飛躍し続けている理由・真髄を映し出している。結成から間もないライブハウス時代の映像とステージに立つ現在の姿もリンクし、バンドが“あなた”と出会うまでに歩んできた道のりが描かれた、胸を熱くする仕上がりとなっている。
また、同作のムビチケ前売券が24日より発売決定。ライブ終了後の充実感がにじむ4人のショットがあしらわれた、ファン垂涎のデザインとなっている。
【集合ショット】お花がすごい⋯！映画『ナイトフラワー』完成披露試写会に登場した渋谷龍太ら豪華出演陣
同映像では、「最高の音楽を、俺たちが、俺たちで作りましょう」という渋谷龍太（Vo）の言葉とともに、スタンドを埋め尽くす大観衆が熱狂するライブ映像から幕を開ける。映画だからこそ味わえるアリーナ最前列を超える臨場感の中、人気曲「突破口」に乗せ、感情むき出しで心を震わせるパフォーマンスが映し出される。
さらに、SUPER BEAVERの音楽を愛し、その歩みを間近で見守ってきた豪華アーティストや俳優陣も登場。本作のテーマ「SUPER BEAVERは変わったのか、変わっていないのか」をそれぞれの視点から語るコメントの一部が収録されている。
TAKUYA∞（UVERworld）、TAKUMA（10-FEET）といった若き頃からライブシーンをともにする戦友たちをはじめ、映画『東京リベンジャーズ』シリーズの主題歌を担当したことをきっかけに親交を築いてきた山田裕貴や北村匠海が真摯にコメント。彼らの表情は、SUPER BEAVERが人々の心を掴み続け、飛躍し続けている理由・真髄を映し出している。結成から間もないライブハウス時代の映像とステージに立つ現在の姿もリンクし、バンドが“あなた”と出会うまでに歩んできた道のりが描かれた、胸を熱くする仕上がりとなっている。
また、同作のムビチケ前売券が24日より発売決定。ライブ終了後の充実感がにじむ4人のショットがあしらわれた、ファン垂涎のデザインとなっている。