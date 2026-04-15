お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が14日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。相方・博多華丸（56）から「ずっと聞かされている」という牛タンの持論を明かした。

今回は、出演者7人の中からゲームを失敗させようとする“スパイ”を当てる恒例企画「スパイ7分の1」が放送された。

1stチャレンジは「漢字伝達リレー」。同チャレンジは3人がお題のヒントを漢字一文字ずつリレーし、解答者4人に伝えて正解を導き出すゲーム。最終問題のお題は「この食べ物は何?」で、華丸が「薄」、ゲストの女優・野呂佳代が「油」、千鳥・大悟が「塩」とヒントを出した。

正解は「ポテトチップス」だったが、残念ながら解答者4人の答えは一致せず失敗。解答者の大吉が「牛タン」と答えていたことに疑問の声があがると、大吉は「ごま油と塩で…」と導き出した経緯を切り出した。

続けて「あなたは薄い牛タン好きって…」と、華丸の日頃からの発言を基に導き出したとした。これに対し、華丸は「牛タンは薄ければ薄いほど好き。俺はね」と自身の好みを明かした。

スタジオが笑いに包まれる中、大吉は「それをずっと言うから…」と弁明。大悟は答えが「牛タン」だった場合は誰かが「牛」と書くはずだと指摘すると、大吉は「牛とか舌とか出なかったけど、本当に華丸さんって“牛タンは薄ければ薄いほどいい”って。ずっとこれ聞かされてる」と、耳にタコができるほど聞いていたことで惑わされたと伝えた。