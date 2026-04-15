卓球の世界選手権団体戦（４月２８日開幕、ロンドン）に出場する日本代表が１４日、都内で練習を公開した。男子のエース・張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝は、急成長中の松島輝空（１８）＝木下グループ＝にチームの柱となるような活躍を期待。女子の張本美和（１７）＝木下グループ＝は２年前の釜山大会での雪辱を誓った。早田ひな（２５）＝日本生命＝は、新たな戦術で臨むと語った。打倒中国を掲げ、男子は１９６９年ミュンヘン大会以来５７年ぶり、女子は７１年名古屋大会以来５５年ぶりの金メダルを目指す。

２年前の屈辱を晴らすため、張本美は闘志を燃やしていた。「金メダルしか目指していない。２年前の大会の決勝戦は忘れられない貴重な経験。それを絶対に生かさなければいけないと思います」。５５年ぶりの世界一へ駆け上がる。

２４年釜山大会では決勝で中国に敗れ、銀メダルだった。張本美は第１試合を落とすと、２−２で迎えた第５試合にも出場したが敗戦。「『なんで私なんだろう』みたいな気持ち。メンタル面でまだ育つことができてなかった」と当時を振り返る。

その経験があるからこそ、「腹をくくる」と強い覚悟も芽生えた。「同じ過ちを二度と繰り返さないように」。自分の努力で進化させられる部分を存分に伸ばして臨む舞台。現在はウエートトレーニングに励んでいるといい「下半身を強化したい」と、本番に向けて土台をつくっている。

最大のライバルは６連覇中の中国だが、まずは初戦に目を向ける。「ただ金メダルを目指して目の前の試合に集中したい」。悲願の頂点へ挑む。