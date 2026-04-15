【経済指標】

＊米生産者物価指数（PPI）（3月）21:30

結果 0.5％

予想 1.1％ 前回 0.5％（0.7％から修正）（前月比）

結果 4.0％

予想 4.6％ 前回 3.4％（前年比）

結果 0.1％

予想 0.4％ 前回 0.3％（0.5％から修正）（コア・前月比）

結果 3.8％

予想 4.1％ 前回 3.8％（3.9％から修正）（コア・前年比）



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

イランとの協議がパキスタンで２日以内に開かれる可能性。



＊ウォーシュ次期ＦＲＢ議長の上院公聴会が来週開催

次期ＦＲＢ議長に示されているウォーシュ氏の上院での公聴会が来週開催される。ティリス上院議員（共和・サウスカロライナ）が明らかにした。また、同議員はウォーシュ氏を支持する意向であるとも述べた。



＊ラガルドＥＣＢ総裁

・経済は基本シナリオと逆境シナリオの間にある。

・現時点で利上げに傾く状況ではない。

・原油価格や燃料価格、先物価格などを総合的に見て、どのシナリオに近いかを判断する必要。



＊イラン、海上輸送の一時停止を検討

イランはホルムズ海峡経由の海上輸送を一時的に停止することを検討していると伝わった。米国の封鎖を試し、次回の和平交渉を頓挫させることがないようにするためだという。

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