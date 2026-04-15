「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）

幾度もピンチを切り抜けた。阪神・才木浩人投手は６回７安打２失点。味方のミスなど苦しい展開は続いたが、要所は締めた。

「序盤から展開が不運。こういう日もある」

悔やんだのは二回だ。先頭のダルベックを遊ゴロ失策で出塁させると、一、二塁にピンチを拡大。大城には二塁・中野のグラブをはじく中前適時打を浴びた。味方のミスから広げたピンチで先制を許した。

なおも無死一、三塁からは増田陸に変化球を完璧に捉えられ、左翼フェンス直撃の適時二塁打とされた。だが、後続は連続三振に斬った。

四回も１死二、三塁で中山を二ゴロ、則本を空振り三振でピンチを脱すると、五回も１死一、三塁から無失点に抑え、グラブをポンとたたいた。終わってみれば、崩れたのは失策絡みの二回だけ。自責点は１だった。「粘り強く行けた。２失点以外はゼロで切れてたのは良かった」。次につながる粘投をみせた。

生粋の“Ｇキラー”だ。巨人戦はこれまで７連勝していた。リードを許して降板したが、七回の一時逆転で敗戦投手を回避。８連勝は次戦へお預けとなった。

前回登板の７日・ヤクルト戦（甲子園）は１６奪三振。１６奪三振以上を記録し、次戦でも２桁奪三振をマークした投手はＮＰＢ歴代で４人のみだった。この日は８奪三振。偉大な記録に手を掛けたが、一歩及ばず。ゲームメークの役目は果たした。