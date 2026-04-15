◇パ・リーグ オリックス5―1西武（2026年4月14日 京セラドーム）

大舞台で残した後悔を糧に、強くなって帰ってきた。今季初先発のオリックス・曽谷が、5回5安打1失点の力投。西武・隅田とのWBC後初めて実現した侍同士の投げ合いを制し、昨季7月11日の日本ハム戦以来、277日ぶりの白星をつかんだ。

「気持ち的にも本当にホッとした。昨年よりも、マウンド上で少し落ち着いて投げることができた気がする」

今春のWBCでは1次ラウンドでの1登板どまり。本大会前の壮行試合で失点を重ね、培ってきた自信を失いかけたことが胸に引っかかり続けた。「投げてみてうまくいかなくて。本当に僕はここにいていいのか、必要なんだろうか…と考えてしまったりして」。周りを見渡せば、自分よりも実績のある選手がズラリと並ぶ光景に、気がつけば萎縮していた。世界を相手に戦う以前に味わった屈辱を胸に、次大会を見据える。

「悔いが残ってしまったんで。次こそ自信を持って、実力をつけて臨めるように」

初回から最速151キロを記録。「僕にとっての開幕戦で、悔いの残らない投球をしたかったので」と全力で飛ばし、チームの連敗を2で止め、そして本拠地・京セラドームでは昨季最長に並ぶ6連勝をたぐり寄せた。エース・宮城の離脱に「カバーするのは僕たちしかいない」と改めて決意を口にした左腕が、先発陣をけん引する。

（阪井 日向）