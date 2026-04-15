◇セ・リーグ 中日6―2広島（2026年4月14日 豊橋）

負の連鎖を断ち切る快投だ。中日・金丸が7回1/3を2失点で今季初勝利を飾り、チームの連敗を3で止めた。

「地方球場とか関係なく、連敗を止める、チームに勢いを持ってくる投球をすることだけを考えていました」

失策絡みの失点は許さない。象徴的な場面が7回。先頭・ファビアンの打球を処理した遊撃・村松が一塁悪送球し無死二塁。危機を背負って「誰かのミスは誰かがカバーする。その気持ちだけでした」と集中力は増した。いずれもスライダーで、坂倉を左飛、佐々木を中飛、最後は勝田を空振り三振に斬った。

豊橋市民球場の球速表示で、自己最速を1キロ更新する155キロを計測。強烈なクロスファイア、スプリットを効果的に織り交ぜて自己最多タイの8奪三振。チームが開幕カードで3戦全敗を喫した因縁の広島から今季初勝利。広島に開幕から4戦4敗なら、80年以来46年ぶりの屈辱にまみれる瀬戸際で119球の熱投だった。

「まだまだ成長しないといけない」と金丸。2年目の若き左腕エースが、チームを上昇気流に乗せる。 （湯澤 涼）