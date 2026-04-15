エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を管理下に置こうとするイランに対抗し、米国が海峡の封鎖に踏み切った。

原油や、石油関連製品の原料となるナフサの調達への不安は高まる一方だ。

海峡封鎖が長期化すれば、様々な産業や国民生活に広範な影響が出かねない。とりわけ重要なのは、命に関わる医療関連の物資を安定的に確保することだ。

政府は、医療機関に医薬品や医療資材などが十分に行き渡っているか遅滞なく把握し、きめ細かな対策を講じる必要がある。

まず懸念されるのが、石油由来のプラスチックや合成ゴムなどから作られる製品の不足だ。手袋や点滴パック、注射器、人工透析の血液回路など多岐にわたる。

こうした製品は、感染を防止する観点から使い捨てが基本で、品薄だからといって同じ物を使い回すわけにいかない。

医療関係者の間では「手袋が手に入りにくくなった」との声が上がっている。患者からも、人工透析を命綱とする人を中心に不安を訴える声がある。

上野厚生労働相は、医療製品全般について「直ちに供給が滞る状況ではない」と述べている。だが、政府に寄せられた医療機関などからの相談を分析すると、透析や手術に使う製品などが将来的に不足する可能性もあるという。

厚労省は、通常は災害時に使う情報共有システムを活用し、医療機関から物資の在庫について情報収集を始めた。各医療機関の情報を精査し、供給不足が生じていたら改善策を講じねばならない。

この先、医療物資の供給不安が高まり、医療機関や卸業者が買い占めに走れば、流通の目詰まりが拡大してしまう恐れがある。

政府は今のうち、必要量を超えた発注や過剰な在庫確保を控えるよう呼びかけることが重要だ。同時に医療従事者や患者が不安に陥らないよう、供給状況について正確な情報を随時発信すべきだ。

メーカーや卸業者側も、命に関わる製品だという重要性に配慮して政府の取り組みに積極的に協力してもらいたい。

医療機関同士で足りない物資を融通し合うことも大事だ。

政府は、物価高を踏まえ、この６月から医療機関に支払う診療報酬を大幅に増額することにしている。ただ、中東情勢の悪化で、想定していた以上に医療物資の価格が上がる可能性もある。

医療機関の経営状況への影響も注視していきたい。