熊本地震では、ＳＮＳによる悪質なデマの拡散が問題となった。

災害時のデマは救助を妨げ、救える命も救えなくしてしまう。政府や事業者は、対策を強化せねばならない。

熊本地震から１０年となった。観測史上初めて震度７の揺れを２回記録し、その後の災害関連死を含めて２７８人が死亡した。被災家屋は２０万７０００棟に上る。

道路や橋はすでに復旧したが、天守閣や石垣が大きな被害を受けた熊本城は、２０５２年度まで修復工事が続くという。

デマが拡散したことも、多くの人が記憶しているに違いない。

「地震のせいで動物園からライオンが放たれた」と、街中にライオンがいる偽画像がツイッター（現Ｘ）に投稿される事件が起きた。「２時間以内に大きな地震がまた来る」との偽情報が流れ、避難する人もいた。

デマは、大地震に直面して動揺する人たちの恐怖を増幅させる。救助にあたる自衛隊や警察、消防の業務を混乱させる恐れもあり、到底許されない。

デマの拡散は、その後の災害でも繰り返されている。能登半島地震では、実在する住所を示して救助を求める偽情報が広がり、警察が振り回された。

鳥取県で震度５強を観測した今年１月の地震では、鳥取砂丘に亀裂が入ったとするうその動画が出回った。生成ＡＩ（人工知能）の普及で、本物と見分けがつかない動画が簡単に作れるようになり、深刻さは増している。

ＳＮＳは、土砂崩れによる集落の孤立をいち早く伝え、救助を求める際などに役立つ。しかし、デマが紛れ込めば、どれが本当の情報か全くわからなくなり、正しいＳＯＳさえ、届かなくなる。

デマの拡散を防ぐのは、ＳＮＳを運営する事業者の責務だ。ＡＩも活用して監視を強め、いち早く削除する態勢を整えるべきだ。

大手のＳＮＳ事業者に対し、誹（ひ）謗（ぼう）中傷などの削除要請に迅速に対応することを義務付けた情報流通プラットフォーム対処法が、２５年に施行された。災害時のデマ対策についても、同様の法規制を検討することが必要だ。

人命や重要インフラの被害に関わる悪質なデマを確認した場合は、政府や自治体が即座に、否定する情報をＳＮＳに投稿する取り組みなども始めてはどうか。

偽情報を事実と思い込み、善意で投稿する人もいる。拡散する前に、いったん立ち止まり、出典を確認するよう心がけたい。