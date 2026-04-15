厚生労働省は今年度にも、脳死下の臓器移植手術で豊富な実績を持つ病院を拠点として指定する方針を固めた。

拠点病院を重点的に支援することで体制のさらなる強化につなげ、人員や手術室の不足などを理由にした移植手術の見送りを防ぐ狙いがある。指定先として東京大や京都大など５施設が有力視されている。厚労省は１５日の厚生科学審議会臓器移植委員会で指定の要件案を示す。

臓器提供者（ドナー）から提供された心臓、肺などは、日本医学会の委員会が認定した施設で移植される。厚労省研究班が、３種類以上の臓器を扱う施設の実績を調べた結果、東大、京大、九州大、東北大、大阪大の５施設のみが、２０２０〜２４年に計１００件以上移植を行っていた。他施設は十数〜数十件だった。

ただ、移植の実績が多い施設では、一時的に移植手術が集中し、人員不足などで移植を見送る事態が起きていた。各施設は人員を増やす、手術室を拡充するといった対応をとっているが、独自の努力には限界があるとの声が上がっていた。

厚労省は、経験が豊富な施設を拠点病院に指定し、資金面で手厚く支援する構えだ。指定の要件案として、複数種類の臓器の移植手術を一定数実施している、経験豊富な移植医が一定数いる、移植患者のケアで地域の医療機関と連携していることなどを提示する。

実績が多い５施設が指定の有力候補とみられているほか、小児の移植を多く手がける国立成育医療研究センターなども候補となる。

拠点病院が支援を受けることで、スタッフの増員や施設整備を進め、移植の実施件数を増やせるほか、スタッフが技能を高めて効率的に移植を行えるようになると期待される。

要件案には他の病院の医師らを受け入れ研修を行うことも入り、全国で移植医育成が進む可能性もある。

「移植見送り」２０２４年６６２人

移植を実施する拠点病院の指定により、厚生労働省が移植施設の体制強化に本腰を入れる。

移植の待機患者は約１万７０００人いる一方で、脳死者からの臓器提供数は少ない。厚労省は近年、臓器提供に携わる施設への支援に注力し、脳死下での臓器提供は昨年、１４６件と過去最多となった。

ただ、提供された臓器を受け入れる移植施設の体制は十分とはいえない。厚労省によると、２０２４年に施設の人員不足などで移植が見送られた患者は延べ６６２人に上る。厚労省は移植施設への支援を充実させる必要があると判断した。

拠点病院の指定先として有力視される施設は大都市部が中心だ。指定の要件案には他病院の医師らの育成も盛り込まれる見込みで、多くの地域で移植医療が充実することが望まれる。

移植を待つ患者は全国にいる。国には、どこに住んでいても移植を受けやすい体制作りを進めてほしい。

（医療部 秋野誠）