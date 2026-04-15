涼しさも彩る癒やし家電！ ユアサプライムス「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」

記事ポイント ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に新色パープルが加わります。温度センサーが室温に合わせて風量を自動調整し、静音設計が就寝時にも使いやすさを高めます。全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムス.comなどで2026年4月上旬から順次販売しています。 ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に新色パープルが加わります。温度センサーが室温に合わせて風量を自動調整し、静音設計が就寝時にも使いやすさを高めます。全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムス.comなどで2026年4月上旬から順次販売しています。

ユアサプライムスの「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」に、ラベンダーをイメージした新色パープルが登場しています。

温度センサーによる風量自動調整と静音設計を備え、リビングでも寝室でも使いやすい1台です。

インテリアになじむやさしいカラーを選びたい方にもうれしいモデルです。

ユアサプライムス「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」

商品名：温度センサー搭載 DC リビング扇風機型番：YGT-DH3455GFR(V)カラー：パープル希望小売価格：9,980円(税込)発売日：2026年4月上旬販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイト

新色パープルは、ラベンダーをイメージした淡い色合いで、夏の部屋にやわらかな涼しさを添えます。

クリアな羽根を組み合わせたデザインが見た目にも軽やかで、機能性とインテリア性の両方を重視したい方に向いています。

温度センサー

機能：温度センサーによる風量自動調整制御内容：室温が1℃上がると風量を1段階強化、1℃下がると1段階弱化活用シーン：エアコン併用時、冷えすぎや暑さの変化に対応

温度センサーは好みの体感時の室温と風量を記憶し、室温の変化に合わせて風量を自動で調整します。

手動で何度も操作しなくても快適さを保ちやすく、夏場の体調管理にも役立ちます。

静音設計

モーター：DCモーター風量調整：12段階羽根枚数：7枚運転音：風量12で40dB以下、風量7で30dB以下、風量3以下で22dB以下搭載モード：リズム風、おやすみ風

DCモーターと7枚羽根の組み合わせが、細かく調整できるやわらかな風を届けます。

静かな運転音に加えて、おやすみ風やリズム風も使えるため、リビングだけでなく寝室でも取り入れやすい仕様です。

便利機能

表示機能：リモコンでデジタル表示部とLED表示ランプを消灯可能タイマー：8時間切タイマー、8時間入タイマー自動オフ：切り忘れ防止8時間自動オフタイマー消費電力：18W電気代目安：1か月約134円(税込、1日8時間を30日使用時)サイズ：W36×D35×H67.5(87)cm重量：約2.8kgコード長：約1.6m

表示部の消灯機能は暗い部屋で光が気になりにくく、就寝前の使用にもなじみます。

タイマー機能や省エネ性能も備えているため、毎日の夏家電として無理なく取り入れやすいモデルです。

ユアサプライムスの新色パープルは、快適な風と静かな使い心地に、部屋になじむやさしい見た目を加えてくれます。

温度変化に合わせて風量を調整したい方や、寝室でも使いやすい扇風機を探している方にうれしい1台です。

1万円以下でデザイン性と機能性の両方を選びたい方にもチェックしやすいモデルです。

ユアサプライムス「温度センサー搭載 DC リビング扇風機」の紹介でした。

よくある質問

Q. ユアサプライムスの新色パープルはどこで購入できますか？

A. 新色パープルは全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイトで販売しています。

Q. 温度センサーはどのように風量を調整しますか？

A. 温度センサーは設定時の室温と風量を記憶し、室温が1℃上がると風量を1段階強くし、1℃下がると1段階弱くします。

Q. 就寝時にも使いやすい機能はありますか？

A. 静音設計に加えて、おやすみ風、表示部消灯機能、切タイマーを備えているため、寝室でも使いやすい仕様です。

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