◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

今季初の甲子園での伝統の一戦で巨人が阪神に競り勝ち、連敗を２で止めた。同点の９回１死、代打・坂本が左前打で出塁すると、松本剛外野手（３２）が左前へ決勝適時打。１７年、プロ初Ｖ打を放った思い出の聖地で躍動し猛虎を振り切った。先発・則本は６回２安打無失点の力投。救援陣が逆転を許して移籍後初勝利は逃したが、試合を作った。貯金を１とし、カード勝ち越しがかかる１５日は、田中将が先発マウンドに上がる。

待ちわびた瞬間だった。松本は一塁ベース上で何度も拳を突き上げた。「本当にうれしかったです。なかなか、開幕していい成績を残せていなかった。やっとジャイアンツの一員になれたかなと思います」。今季から加入した外野手は、移籍後初のＶ打をかみしめた。

同点の９回２死二塁。カウント３―１からの５球目。岩崎の直球を振り抜いた。打球は左前で弾み、二塁走者・宇都宮が生還。「とにかく（走者を）かえそうと。ただそれだけでした。（後ろに）いい打者の泉口がいるので。甘いところを絞って打ちに行こうと思って」とうなずいた。

“甲子園の申し子”が帰ってきた。帝京ではスーパー１年生と呼ばれ、３度甲子園に出場。日本ハム時代の１７年６月２日の阪神戦。９回に２―２に追いつき、なおも１死二、三塁の場面に代打で登場。ドリスのフォークを振り抜いて左翼線２点二塁打で試合を決めた。「もちろん覚えています」と大好きな球場だ。

相手先発は、試合前まで９戦連続勝ちなしの天敵・才木。２回に２点を先制したが、追加点が奪えずに７回には３点を献上し一時逆転を許した。重苦しい展開だったが「阪神ファンの応援は熱いものを感じますし、ジャイアンツファンの皆様も数は少ないですけど負けじとすごい声援を送ってくれる」。心から試合を楽しみ、極限まで集中していた。

今季出場１５試合目にして初長打も放った。５回、カウント０―２と追い込まれながら才木の外角低め直球を捉えると打球は鋭く右翼線方向へ。頭から二塁に滑り込んだ。「足でつかめる長打もある。積極的にいってセーフになれてよかった」。滑った際、左腕にすりきずができたが「痛くない、別に」と笑う姿は野球少年そのものだ。

憧れの球団で活躍する―。その思いを胸に、２月のキャンプまでの３か月で体を絞った。「ここ２年間くらい良い成績を残せていなかった。まずは体の部分だけでもよかったときに近づけるイメージで」。家族の協力でたんぱく質の量を確保し、炭水化物の量を調整。大好物の甘いものも控えた。詳細な数値は明かさなかったが、体脂肪率は３％落ち、同約７％のキャベッジに次ぐチーム２番目の低さに。“バキバキの体”に仕上がった。

ファンだった球団で、最初のお立ち台。「ジャイアンツ１年目の松本剛です。みなさんに顔と名前を覚えていただけるように精一杯頑張っていきますので熱いご声援よろしくお願いします」と呼びかけた。Ｇ党、そして自身の記憶にずっと残る１日になった。（臼井 恭香）