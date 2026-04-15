◆ファーム・リーグ西地区 阪神４X―３ソフトバンク＝延長１０回タイブレーク＝（１４日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）

阪神・立石正広内野手が左手首の関節炎から復帰した。３月２５日の２軍オリックス戦（京セラＤ）以来の実戦に「５番・左翼」でスタメン出場。３打数無安打、２三振に終わったが「段階を踏んで試合に出場できて、ＳＧＬで初めて外野を守れたので良かった」と、喜びをかみしめた。

１月の新人合同自主トレで右足の肉離れを発症した。３月１７日の２軍オリックス戦（ＳＧＬ）で実戦復帰した矢先に、同２５日のオリックス戦で左手首を負傷。２７日に大阪市内の病院を受診した結果、「左手首の関節炎」と診断された。度重なるリハビリに「（復帰まで）少し時間がかかることが分かったときは少しショックでした」と、こぼしたが、意欲は消えなかった。

故障期間、常に刺激をもらっていたのは１軍の試合映像。「シーズンが始まる直前のけがでしたけど、その分、１軍戦を毎日のように見る時間があった」。食堂のテレビや自室で視聴しながら、改めてレベルの高さを実感した。同時に「『ここでやりたい』と毎日思わせてくれる。自分が出られるような立場になって、あのメンバーの中でプレーしたい」と、闘志にさらに火がついた。

平田２軍監督は「結果というのは全く問題ではない。３打席立って、実戦復帰してまた一つ段階をクリアしたということ」と前向き。立石は「（相手は）一流のピッチャーなので、全部が全部いいように打てるわけではない。ある程度は捨てる覚悟で狙ってもいいのかな」と、次回への反省も口にした。１軍昇格へ、着々と状態を上げていく。