◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６―２広島（１４日・豊橋）

中日・金丸夢斗投手（２３）が、チームの「Ｖ率０％」危機を救った。「ナイスゲーム！」。今季３度目の先発で初勝利。８回途中を２失点と十分な仕事を果たし、仲間と自らをねぎらった。負ければ今季ワーストの借金９。そこから逆転優勝した前例は、１２球団でもなかった。新人だった２５年にはプロ初勝利まで１０試合を費やした苦労人。「チームに勢いを持ってこられる投球をすることだけを考えていた」と汗をぬぐった。

３、４番に細川とボスラーを置いた打線が初回から４点を先制。今季最多タイの６点と援護をもらい、投球のリズムをつくった。立ち上がりからエンジン全開で、自己最速を１キロ更新する１５５キロを計測。攻める投球で７回まで無失点、８三振を奪った。８回に２点を失い、イニング途中で降板したのは反省点。「最後に捕まってしまった。もっと成長しないといけない」と喜びも控えめだった。

強い覚悟を持ち、マウンドへ上がっていた。３連敗を喫し、借金８を抱え、１３日には全体練習。試合のない月曜日に行うのは異例だった。選手だけでも緊急ミーティング。「過去は変えられない。一つ一つ勝っていこうって話をしていた中で、その（ミーティング後の）一発目を勝てたのは、いい流れに乗っていく」とエース格として自覚も芽生えた。開幕から１５試合目での４勝目は、チームの絆をより強くさせたはずだ。２４、２５年に続き、豊橋で３連勝。逆襲の起点とする。

（森下 知玲）