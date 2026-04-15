◆パ・リーグ オリックス５―１西武（１４日・京セラドーム大阪）

オリックス・曽谷龍平投手（２５）が、５回１失点で今季初登板初勝利をつかんだ。２５年７月１１日の日本ハム戦（エスコン）を最後に、白星から遠ざかっていた４年目左腕。２７７日ぶりの白星をつかんだ男の成長を、オリックス担当の南部俊太記者が「見た」。

曽谷は安どの笑みを浮かべた。「大きいですし、やっぱり気持ち的には本当にホッとしました」。最速１５１キロの直球に宝刀“ジェットコースタースライダー”を駆使。今季初登板は５回１失点、８９球で十分だった。同じ左腕として３月のＷＢＣを戦った西武・隅田にも投げ勝ち、リスタートの１勝目をつかんだ。

２５年は自己最多の８勝を挙げたが、後半戦は７戦未勝利。折れたバットが胸部に直撃する不運にも見舞われた。苦しんだ期間にふと思い出したのは、プロ２年目の２４年に捕手の若月からもらった言葉だった。「もっと大胆に勝負できる投手だから！」。結果を求めるがゆえに、小さくまとまろうとする姿を見抜いての指摘だったと、後に聞いた。

「そんなにコントロールもよくないし、小細工もできない。僕の一番の武器はどんどん勝負して、空振りを取ること」。１５０キロ超えの直球を中心に、思い切ってゾーンに投げ込む大切さ。先輩が原点を思い出させてくれたという。「若月さんに育てていただいた。今後の野球人生でも、変えるつもりはない」。そんな女房役との共同作業だったからこそ、長いトンネルを抜けられたに違いない。

チームでは、宮城が左肘内側側副じん帯損傷で１０日に出場選手登録を抹消。１学年下だが、プロとして尊敬しているエースの離脱に奮い立った。「カバーするのは僕たちしかいない。戻ってくるまで本当に耐えて、頑張っていきたい」。並々ならぬ決意で臨む、プロ４年目。打者をねじ伏せる姿が目に浮かぶ。（オリックス担当・南部 俊太）