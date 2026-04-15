◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

巨人は守り勝った。浦田を中心に好プレーが目立ち、何気ない打球処理も一歩目が速かった。その好守を呼んだのは則本だ。あれだけテンポも制球も良ければ、守りやすい。白星をつけたいという気持ちも余計に体を動かしたことだろう。

その則本も野手のプレーで波に乗った。初回先頭の近本の二遊間へのゴロを浦田が横っ跳び。内角を狙った直球がシュート回転で真ん中に入った。難しい立ち上がりの失投を痛打された打球がアウトになることは大きい。その後は緩急自在。左右に高低、腕を振る位置も微妙に変えながら多彩な投球が光った。大声援に動じず、逆に楽しむように投げる姿も、いいお手本。まさに投手と野手が一体となった勝利だ。

打線は苦戦してきた才木に食らいついた。２回は先取点を奪い、なおも無死一、三塁で増田陸が左越え二塁打。スライダーをしっかり振り抜いた。才木のすごさは、やはり直球。速球に反応しようと、変化球に対しても体が早く開きがちで、失投を逃す原因もになるが、よく体を残して打った。

直球には苦戦したまま。まだ完全に打ち崩したと言えないが、変化球の失投への対応が何度も見られたことは大前進だ。増田陸のような思い切りのいい打者の起用も、今後へのヒント。中押しができなかったのは、才木の実力。十分に呪縛を解く対戦になった。（スポーツ報知評論家）