広い現場を支える実用進化！ エスク「バードストッパー・レーザータイプ」

記事ポイント 株式会社エスクが全ての鳥類に対応する最新型「バードストッパー・レーザータイプ」を販売しています。最新モデルが照射範囲や防塵防水性能、スマホ設定機能を強化しながら価格据え置きを実現しています。鳥害に悩む工場や倉庫、農地、集合住宅などが現地調査と見積もりを無償で相談できます。 株式会社エスクが全ての鳥類に対応する最新型「バードストッパー・レーザータイプ」を販売しています。最新モデルが照射範囲や防塵防水性能、スマホ設定機能を強化しながら価格据え置きを実現しています。鳥害に悩む工場や倉庫、農地、集合住宅などが現地調査と見積もりを無償で相談できます。

エスクが、鳥の飛来を防ぐ鳥害対策レーザー装置「バードストッパー・レーザータイプ」の最新モデルを販売しています。

最新モデルは広い範囲を1台でカバーしやすくなり、スマートフォンで照射ルールを設定できるため、物理的な対策が難しい場所でも導入しやすい仕様です。

空港や工場、農地、マンションなどで鳥害に悩む施設にとって、効率と安全性を両立しながら対策を進めやすい製品です。

エスク「バードストッパー・レーザータイプ」

販売開始時期：2026年3月商品名：バードストッパー・レーザータイプ 最新モデル販売元：株式会社エスク対応対象：全ての鳥類

バードストッパー・レーザータイプは、物理的な設置が難しい空間でも鳥の飛来対策を進めやすい特許商品の鳥害対策レーザーです。

最新モデルは従来機から性能を大きく高め、幅広い現場で使いやすい仕様へ進化しています。

照射性能

レーザー構成：赤・青・緑の3色照射方式：3D構造で照射水平方向可動域：300度→540度垂直方向可動域：90度→270度特長：1台で広域をカバー

3色のレーザーを3D構造で照射する仕組みが、鳥の平衡感覚に働きかけて飛来防止を図ります。

可動域の拡大によって、広い場所でも少ない台数で対策しやすくなっています。

スマホ設定機能

設定方法：スマートフォンアプリ対応設定内容：照射ルールの設定運用機能：スマホ1つで複数台の条件設定が可能

スマートフォンアプリ対応によって、照射ルールを現場に合わせて柔軟に設定できます。

複数台をまとめて管理しやすいため、施設全体で鳥害対策を進めたい場合にも便利です。

耐久性と安全性

レーザークラス：class3B準拠防塵防水性能：IP65デザイン：黒を基調としたスタイリッシュな外観価格：据え置き

最新モデルは効果と安全性の両立を目指し、防塵防水性能も備えることで屋外や設備周辺でも使いやすくなっています。

価格を変えずに性能を高めているため、導入を検討する施設にとって比較しやすい選択肢です。

鳥害対策は、落糞被害や商品破損、作物被害などを減らしたい現場にとって日常の負担を軽くする手段になります。

エスクは現地調査や見積もりを無償で受け付けているため、導入前に自分たちの環境に合う対策を相談しやすいのも魅力です。

物理的な設備を設置しにくい場所でも対応しやすいため、これまで対策を進めにくかった施設にも選びやすい製品です。

全ての鳥類に対応する最新型鳥害対策レーザーの紹介でした。

よくある質問

Q. バードストッパー・レーザータイプはどのような場所で使えますか？

A. バードストッパー・レーザータイプは、空港、工場、倉庫、農地、マンションのバルコニーやゴミ置き場など、鳥害が起こりやすいさまざまな場所で活用を検討できます。

Q. 最新モデルは旧型から何が変わりましたか？

A. 最新モデルは、照射可動域の拡大、class3B準拠の安全性と効果の両立、IP65の防塵防水性能、スマートフォンアプリによる設定機能などが強化されています。

Q. 導入前に相談できますか？

A. エスクは現地調査や見積もりを無償で実施しており、問い合わせフォームから質問や相談を受け付けています。

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