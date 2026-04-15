米女子プロバスケットボールＷＮＢＡのドラフト会議が１３日、ニューヨークで行われ、日本代表のガード、田中こころ（２０）＝ＥＮＥＯＳ＝がバルキリーズから３巡目８位で指名された。ＷＮＢＡのドラフトで日本選手が指名されるのは１９９７年の萩原美樹子以来、２人目の快挙。契約を結びデビューすれば、日本選手として史上５人目のＷＮＢＡプレーヤーとなる。今季は５月８日に開幕する。

女子の世界最高峰リーグでは過去に萩原、大神雄子、渡嘉敷来夢（アイシン）、町田瑠唯（富士通）がプレー。大きなチャンスを得た田中は、ＥＮＥＯＳを通じ「とても驚いていますし、大変光栄に思います。新しい挑戦にワクワクしています！」と喜びを語った。

大阪府出身の田中は強豪の愛知・桜花学園高出身。身長１７３センチで、３点シュートやドリブル突破などを武器とする。昨年、Ａ代表入りを果たすなど成長著しい。昨夏のアジア・カップでは最年少ながら司令塔のポイントガートに起用され、中国との準決勝で２７得点、オーストラリアとの決勝で２１得点を記録するなど、準優勝に貢献。「オールスター５」に選出された。２０２８年ロサンゼルス五輪に向け、代表の主力として期待される。

サンフランシスコが本拠地のバルキリーズは２５年に参入し、創設１季目でプレーオフ進出を果たした。指揮を執る日系のナタリー・ナカセ氏は、日本の男子ｂｊリーグで初の女性監督となった経験があり、昨季のＷＮＢＡ最優秀監督に選出された。

日本協会（ＪＢＡ）はこの日、１６日から５月１日までの米国遠征メンバーを発表した。田中も選出され、ＷＮＢＡ２チームとの試合を予定。９月にはドイツでのＷ杯を控え「チームを勝たせるポイントガードになりたい」と掲げる大黒柱候補。日本の五輪２大会ぶりのメダルに向けて、五輪開催地の米国で腕を磨く。

◆田中 こころ（たなか・こころ）２００６年１月１０日、大阪府生まれ。２０歳。愛知・桜花学園高では１年時の２１年にインターハイとウィンターカップで２冠を達成。２３年、インターハイ準優勝。２５年７月、アジアカップで初のＡ代表入りを果たし準優勝。オールスター５に選出。好きな食べ物は春巻き。１７３センチ。家族は両親と姉。

◆バルキリーズ 米カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置き、２５年ＷＮＢＡに参入し、２３勝２１敗の８位でプレーオフ進出。ヘッドコーチは日系人のナタリー・ナカセ氏が務める。チームカラーはバイオレット。