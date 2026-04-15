職人の物語に触れる新拠点！ Vetrinamia「パリ・ル・マレ旗艦店」

記事ポイント Vetrinamiaがパリ・ル・マレに欧州初の旗艦店を2026年内にオープン予定旗艦店が独立系デザイナーや職人の技術を直接体感できる場として展開建設やデザインの進捗がコミュニティ向けに順次公開予定 Vetrinamiaがパリ・ル・マレに欧州初の旗艦店を2026年内にオープン予定旗艦店が独立系デザイナーや職人の技術を直接体感できる場として展開建設やデザインの進捗がコミュニティ向けに順次公開予定

Vetrinamiaが、パリの人気エリア、ル・マレに初の旗艦店をオープンします。

ヨーロッパ初の拠点となる新店舗は、ラグジュアリーバッグをオンラインで見てきた人が、職人の技術やブランドの世界観を現地で体感できる場になりそうです。

建設の進捗も順次公開されるため、完成までの過程も楽しめます。

Vetrinamia「パリ・ル・マレ旗艦店」

オープン予定: 2026年内所在地: 22 Rue de Sevigne, Parisエリア: ル・マレ地区位置づけ: Vetrinamiaにとって欧州初の物理拠点、世界初のリアル店舗公式サイト: https://www.vetrinamia.com/ja

Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナー200名超を扱うラグジュアリーファッションEコマースプラットフォームです。

新店舗は、世界有数のファッション地区でブランドの世界観を直接感じたい人にとって、現地で訪れたい新たな目的地になります。

ル・マレ

独立系アトリエ、コンセプトストア、ギャラリー、デザイナーブティックが集積周辺: カルナヴァレ博物館、ヴォージュ広場の近く魅力: クラフトマンシップや独創性を求める買い物客が集まるエリア

ル・マレは、ブランドロゴだけではなく作り手の感性や背景まで重視したい人に向いたエリアです。

Vetrinamiaの旗艦店は、独立系デザイナーの魅力を探したい旅行者やファッション好きに相性の良い立地です。

コミュニティ公開

今後の流れ: デザイン、政府認可、建設フェーズへ進行公開内容: 建築レンダリング、デザイン決定、建設進捗、仕上げ工程SNS: Instagram @vetrinamia_official、TikTok @vetrinamia、YouTube @vetrinamia_official

Vetrinamiaは、完成後だけではなく店舗づくりの過程も公開します。

ブランドの成長を追いかけたい人は、店舗ができあがるまでの変化をオンラインでも楽しめます。

職人体験イベント

内容: 職人や作り手と来場者をつなぐイベントを計画登場予定: 革職人、なめし職人、彫金師など体験価値: 制作背景や技術、作品に込めた想いを直接聞ける

旗艦店は、バッグそのものだけでなく、制作に関わる職人の物語まで知りたい人に向いた場所です。

オンラインでは得にくい手仕事の温度感を、現地で直接感じられる機会になります。

Vetrinamiaの旗艦店は、バッグを買う場にとどまらず、独立系デザイナーや職人の価値観に触れられる新しい体験を届けてくれそうです。

パリ旅行の目的地を探している人にとっても、クラフトマンシップを現地で味わえる立ち寄り先になります。

ブランドの成長をリアルとオンラインの両方で追える点も魅力です。

Vetrinamia「パリ・ル・マレ旗艦店」の紹介でした。

よくある質問

Q. Vetrinamiaの旗艦店はいつオープンしますか？

A. Vetrinamiaの旗艦店は2026年内のオープンを予定しています。

Q. Vetrinamiaの旗艦店はどこにできますか？

A. Vetrinamiaの旗艦店は、パリのル・マレ地区にある22 Rue de Sevigneにオープン予定です。

Q. Vetrinamiaの旗艦店ではどんな体験ができますか？

A. Vetrinamiaの旗艦店では、独立系デザイナーや職人の作品を見られるだけでなく、作り手本人と交流できるイベントも計画されています。

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