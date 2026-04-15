運転感覚で学べる事故防止体験！ PRIDIST「Safety Driving Trainer」

記事ポイント 北海道警察本部が安全運転教育に「Safety Driving Trainer」を初導入体験型シミュレーターが危険予測や運転習慣の見直しに役立つ交通安全教室やイベントで幅広い世代が学べる活用に期待 北海道警察本部が安全運転教育に「Safety Driving Trainer」を初導入体験型シミュレーターが危険予測や運転習慣の見直しに役立つ交通安全教室やイベントで幅広い世代が学べる活用に期待

PRIDISTが開発する「Safety Driving Trainer」が、北海道警察本部に導入されます。

体験型の運転シミュレーターは、交通安全教室やイベントで危険予測を学びやすくし、日頃の運転を見直すきっかけにもつながります。

北海道内で安全運転への意識を高めたい人にとって、身近に体験できる機会が広がりそうです。

PRIDIST「Safety Driving Trainer」

導入先：北海道警察本部導入時期：2026年3月製品名：Safety Driving Trainer（セーフティドライビングトレーナー）3DCG交通シーン、モーションシート、走行データ分析に対応

Safety Driving Trainerは、3DCGで再現した交通場面を実際の運転操作に連動して体験できるドライビングシミュレーターです。

北海道警察本部での導入によって、危険やヒヤリハットを疑似体験しながら、安全意識や運転の癖を見直せる場づくりが期待されます。

体験型学習

活用場所：地域の交通安全教室、イベント、高齢者講習対象：若年層を含む幅広いドライバー構造：持ち運び可能な組み立て式のコンパクト設計

体験型学習は、会場に運びやすい設計によって地域イベントでも取り入れやすい点が魅力です。

北海道警察本部での活用は、幅広い年代が実際に操作しながら事故防止を学べる機会を増やしてくれます。

臨場感ある走行再現

画面構成：3画面ワイドモニターシート機構：2軸アクチュエーター搭載モーションシートシーン設定：都市部、農村部、時間帯、天候、車種を変更可能AI機能：歩行者、自転車、車両が周囲の状況を判断して動作振り返り機能：「安全運転」「運転操作」「法令順守」の観点で結果表示

臨場感ある走行再現は、実車に近い感覚で危険予測を体験しやすく、毎回異なる動きによって繰り返し学びやすい仕様です。

走行後の分析結果は、自分の運転傾向を具体的に確認しながら、安全運転に必要な意識を深める助けになります。

Safety Driving Trainerは、運転免許を持つ人が自分の判断や操作を見直すきっかけをつくってくれそうです。

交通安全教室やイベントで体験しやすくなることで、運転に不安がある人や家族の安全が気になる人にも身近な学びになります。

事故を未然に防ぐ意識づくりを、体験を通してわかりやすく支えてくれる点も魅力です。

北海道警察本部に導入された「Safety Driving Trainer」の紹介でした。

よくある質問

Q. Safety Driving Trainerはどのようなことを体験できますか？

A. Safety Driving Trainerは、3DCGで再現した交通シーンを運転操作と連動して体験でき、危険予測やヒヤリハットを疑似的に学べます。

Q. Safety Driving Trainerはどこで活用されますか？

A. Safety Driving Trainerは、北海道警察本部で地域の交通安全教室や高齢者講習、各種イベントなどでの活用が想定されています。

Q. Safety Driving Trainerの特徴は何ですか？

A. Safety Driving Trainerは、3画面ワイドモニターやモーションシート、AIによる動的な交通参加者の再現、走行データの分析表示などに対応している点が特徴です。

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