ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３０１ドル高 シカゴ日経平均先物は５万８７７０円
NY株式14日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 48519.79（+301.54 +0.63%）
ナスダック 23590.96（+407.22 +1.76%）
CME日経平均先物 58770（大証終比：+740 +1.26%）
欧州株式14日終値
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.749（-0.023）
10年債 4.252（-0.042）
30年債 4.866（-0.030）
期待インフレ率 2.381（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.433（-0.032）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.67（-7.41 -7.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4861.00（+93.60 +1.96%）
ビットコイン（ドル）
74370.50（+1169.40 +1.60%）
（円建・参考値）
1181万0779円（+185712 +1.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48519.79（+301.54 +0.63%）
ナスダック 23590.96（+407.22 +1.76%）
CME日経平均先物 58770（大証終比：+740 +1.26%）
欧州株式14日終値
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.749（-0.023）
10年債 4.252（-0.042）
30年債 4.866（-0.030）
期待インフレ率 2.381（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.433（-0.032）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.67（-7.41 -7.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4861.00（+93.60 +1.96%）
ビットコイン（ドル）
74370.50（+1169.40 +1.60%）
（円建・参考値）
1181万0779円（+185712 +1.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ