NY株式14日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　48519.79（+301.54　+0.63%）
ナスダック　　　23590.96（+407.22　+1.76%）
CME日経平均先物　58770（大証終比：+740　+1.26%）

欧州株式14日終値
英FT100　 10609.06（+26.10　+0.25%）
独DAX　 24044.22（+301.78　+1.27%）
仏CAC40　 8327.86（+91.88　+1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.749（-0.023）
10年債　 　4.252（-0.042）
30年債　 　4.866（-0.030）
期待インフレ率　 　2.381（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.024（-0.068）
英　国　　4.781（-0.088）
カナダ　　3.433（-0.032）
豪　州　　4.950（-0.067）
日　本　　2.410（-0.044）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.67（-7.41　-7.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4861.00（+93.60　+1.96%）

ビットコイン（ドル）
74370.50（+1169.40　+1.60%）
（円建・参考値）
1181万0779円（+185712　+1.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ