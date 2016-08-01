米女子プロバスケットボールWNBAのドラフト会議が13日、ニューヨークで行われ、バルキリーズが3巡目8位で日本のWリーグ、ENEOSのガード田中こころ（20）を指名した。日本人選手の指名は1997年の萩原美樹子以来、29年ぶり2人目の快挙。田中はENEOSを通じ「とても驚いていますし、大変光栄に思います。新しい挑戦にワクワクしています」などと話した。

大阪府出身の田中は、強豪の愛知・桜花学園高出身。3点シュートやドリブル突破などが武器で、日本代表では25年アジア杯で司令塔として準優勝に貢献。28年ロサンゼルス五輪に向けても主力として期待される。WNBAで過去にプレーした日本選手は萩原美樹子ら4人。今季のWNBAは5月8日に開幕する。

◇田中 こころ（たなか・こころ）2006年（平18）1月10日生まれ、大阪府出身の20歳。中学では地元のクラブ「KAGO」に所属。愛知・桜花学園高時代は21年の全国総体とウインター杯2冠。卒業後の24年からENEOSに加入。世代別代表として22年U―16アジア杯準優勝、24年U―18アジア杯3位に貢献。1メートル73。趣味は音楽鑑賞。