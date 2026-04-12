ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は14日、4日間の予選が終了。きょう15日の10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは11Rだ。

仲谷は得点率7.67で上野真之介と並ぶも上位着順の差で首位通過を逃した。それでも絶好枠はゲット。ビシッと逃げてファイナル進出だ。篠崎も気配上々で、イン水域を固める地元両者のワンツーに期待。伸びに威力ある尾嶋はフルダッシュでスリットを通過できれば脅威に。俊敏な常住の連進出にも警戒が必要だ。

＜1＞仲谷颯仁 ペラ調整を進めて、出足を損なわずスタートの行き足が強化された。底上げができている。トップじゃないけど、上位の1つには入っている。

＜2＞篠崎仁志 直線は悪くないけど、ターン回りがしっくりこない。どこか良くなると、どこか悪くなるので、バランスを取るのが難しい。

＜3＞尾嶋一広 さらにパンチを求めたけど、湿気が高く3日目の方が良かった。それでも全体にいいし、上位は上位。

＜4＞常住蓮 4日目は合わせられていた。ターン回り系だと思うけど、伸びも中堅上位くらいあると思う。

＜5＞黒野元基 行き足から伸びはいい。ターン回りには重さがある。スタートをしっかり行ければチャンスはあると思う。

＜6＞福来剛 出足を求めているけど、立ち上がりが重くて押していなかった。下がることはない。