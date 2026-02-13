新しい地図の稲垣吾郎（５２）、草磲剛（５１）、香取慎吾（４９）が映画「バナ穴 ＢＡＮＡ＿ＡＮＡ」（初夏公開）にトリプル主演することが１４日、分かった。３人だけでの主演は初となる。

謎多き作品で大役を務める。２０１８年に２週間限定で公開された４本の短編からなるオムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第２弾。３人は本人役で登場し、さまざまな人との出会いの中でシュールな世界を生きる。関係者の間でも鑑賞後に「わからない」と苦笑する人が続出したといい、「わからない」を楽しむ映画と銘打っている。

公開されたビジュアルは穴に陥った３人とバナナという、タイトルの謎がさらに深まるもの。「クソ野郎−」で監督を務め、今作でも監督・脚本を担当する山内ケンジ氏は、制作について「３人とも本人として登場してもらうのが一番自然でよいだろうと思った」といい、あえて「場所の設定や時間を少しシュールにした」と世界観にこだわっている。

稲垣は「観る者のイマジネーションによって完成する美しい作品です。どうか、楽しみにお待ちください」と自信をのぞかせ、草磲も「謎めきすぎて癖になる。何度も引き込まれてしまう世界やー。皆さんお楽しみに！」と呼びかけた。

香取は「とにかく時間がかかった作品です」と明かし、「バナ穴の１人として皆さまにお伝えしたいのは『考えないで、感じて』。この作品が、バナ穴に迷い込まず、皆さまにお届け出来る事になりうれしい限りです」と意味深な言葉で喜びを語った。