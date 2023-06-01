ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは１．１７ドル台後半と本日高値圏での推移となっている。ユーロドルは上値追いが続いており、一時１．１８ドル台を回復。本日で７日続伸となっており、２００日線を上放れる展開が見られている。



市場ではイラン情勢に楽観的な見方が広がっているが、原油については、当面は高水準の推移が続くとの見方が優勢。イラン情勢にメドがついたとしても中東の石油輸出が紛争前の状況に戻るには時間がかかるとの見方も少なくないようだ。短期金融市場ではＥＣＢの年内の利上げについて、２回は完全に織り込み、３回については３２％程度で織り込んでいる状況



しかし、ラガルドＥＣＢ総裁は本日の講演で、「経済は基本シナリオと逆境シナリオの間にあるが、現時点で利上げに傾く状況ではない」と慎重姿勢を示していた。そのよな中で一部からは、市場はＥＣＢの利上げを織り込み過ぎとの声も聞かれる。



EUR/USD 1.1793 EUR/JPY 187.29 EUR/GBP 0.8696



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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