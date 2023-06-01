稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が主演！映画『バナ穴 BANA_ANA』公開決定

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稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』（「_」は、穴の絵文字が正式表記）が、2026年初夏にグランドシネマサンシャイン 池袋他にて公開されることが決定した。

■「わからない」のにぐっとくる映画

本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を主演に、監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務める。

共演には、バラエティのみならず、映画や大河ドラマへ出演するなど大活躍のファーストサマーウイカ、NHK朝の連続ドラマ小説『ブギウギ』に主演、演技、歌唱、ダンスすべてのパフォーマンスを通じ鮮烈な印象を残した趣里、第一弾に続いて登場、クリエイターたちから出演を熱望され続け、名作にこの人あり、の古舘寛治、ドラマ、映画、舞台のみならずニュース情報番組司会と活躍の幅を広げる小澤征悦、演技、声、立ち姿そのすべてを武器に表現の世界に唯一無二の存在感を放ち続ける吹越満、さらに葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性溢れる豪華な面々が揃う。

作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出、「わからない」のにぐっとくる。そんなすごい映画となっている。

■本ビジュアル＆ティザー映像解禁

本ビジュアルは、穴に陥った稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾、バナナという3人と1本の登場人物？ が描かれたデザインとなっており、タイトルの『バナ穴 BANA_ANA』の謎がさらに深まる内容となった。ティザー映像も、印象的な表情を浮かべる出演者たちが次々と登場する間に、気になるキーワードが散りばめられ「わからない」を楽しむ今回の作品ならではの仕上がりとなっている。

■稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾 コメント