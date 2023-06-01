HANA、「Blue Jeans」が女性グループ最速で累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
HANA「Blue Jeans」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性グループ最速で累積再生数3億回を突破した。
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
週間再生数は530万9546回を記録。累積再生数は3億291万108回となり、2025年7月28日付の同ランキング初登場から登場39週で累積再生数3億回を突破。「ROSE」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品になるとともに、「ROSE」（45週）を超えて女性グループ作品としては歴代最速で累積再生数3億回を突破した。
本作は、2025年7月14日に配信が開始され、女性アーティスト歴代最高週間再生数1978万3768回で初登場1位を獲得。その後、女性グループ史上初の9週連続1位獲得を含む、39週連続TOP10入りを記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
週間再生数は530万9546回を記録。累積再生数は3億291万108回となり、2025年7月28日付の同ランキング初登場から登場39週で累積再生数3億回を突破。「ROSE」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品になるとともに、「ROSE」（45週）を超えて女性グループ作品としては歴代最速で累積再生数3億回を突破した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞