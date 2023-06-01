スピッツ、「楓」が自身4作目の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
スピッツ「楓」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数103万3407回を記録し、累積再生数は2億32万5991回に。自身通算4作目【※1】の累積再生数2億回を突破した。
【動画】スピッツ「楓」ミュージックビデオ
本作は、1998年8月に発売されたアルバム『フェイクファー』の収録曲としてリリースされ、同年7月に「楓／スピカ」としてシングルカットされた楽曲。同曲を原案とし、俳優・福士蒼汰と福原遥主演、行定勲が監督を務めた映画『楓』が2025年12月に公開された。
【※1】スピッツの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「美しい鰭」「チェリー」「ロビンソン」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】スピッツ「楓」ミュージックビデオ
本作は、1998年8月に発売されたアルバム『フェイクファー』の収録曲としてリリースされ、同年7月に「楓／スピカ」としてシングルカットされた楽曲。同曲を原案とし、俳優・福士蒼汰と福原遥主演、行定勲が監督を務めた映画『楓』が2025年12月に公開された。
【※1】スピッツの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「美しい鰭」「チェリー」「ロビンソン」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞