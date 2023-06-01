RADWIMPS、「正解」が自身11作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
RADWIMPSの「正解」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、 週間再生数165万9039回を記録。自身通算11作目【※1】の累積再生数1億回が突破となった。累積再生数は1億15万7811回。
【動画】RADWIMPS「正解」ミュージックビデオ
本作は、2018年に放送されたNHK『RADWIMPS 18祭』のために書き下ろされ、アルバム『ANTI ANTI GENERATION』に収録した「正解（18Fes ver.）」を、新たにスタジオレコーディングし、2024年1月から配信が開始された。
【※1】RADWIMPSの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「そっけない」「カナタハルカ」「すずめ (feat.十明)」「君と羊と青」「セプテンバーさん」「スパークル (original ver.)」「05410−（ん）」「うるうびと」「me me she」「なんでもないや (movie ver.)」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】RADWIMPS「正解」ミュージックビデオ
本作は、2018年に放送されたNHK『RADWIMPS 18祭』のために書き下ろされ、アルバム『ANTI ANTI GENERATION』に収録した「正解（18Fes ver.）」を、新たにスタジオレコーディングし、2024年1月から配信が開始された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞