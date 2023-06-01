米津玄師「さよーならまたいつか！」（権利元：ソニー・ミュージックレーベルズ／2024年4月8日配信開始）　Illustration by 米津玄師

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　米津玄師「さよーならまたいつか！」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算5作目【※】の累積再生数3億回突破作品となった。

【動画】逆再生で物語が進む「さよーならまたいつか！」MV

　なお、週間再生数156万3377回を記録。累積再生数は3億86万1593回。本作は、俳優・伊藤沙莉が主演を務めたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌として書き下ろされた楽曲。

【※】米津玄師の累積再生数3億回突破ほか作品※達成順／「KICK BACK」「Lemon」「感電」「IRIS OUT」

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞