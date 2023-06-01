キタニタツヤ、アニメ主題歌の新曲が57位に初登場 純烈の弟分・モナキのデビューシングルは83位【オリコンランキング】
シンガー・ソングライターのキタニタツヤの新曲「火種」が、最新の4月20日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で57位に初登場した。
【動画】キタニタツヤ×BABYMETAL異色コラボ曲の一部が聴ける 『地獄楽』第2期PV
本作は、4月よりPrime VideoやU-NEXT、TOKYO MX・BS日テレほか各局で放送中のテレビアニメ『日本三國』のオープニング・テーマとして書き下ろされた。
83位には、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める純烈の弟分グループ・モナキのデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が初登場。4月8日に発売のCDシングルは、同日付「週間シングルランキング」で初登場3位にランクインした。
103位には、現在放送中のテレビアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』（テレ東系6局ネットほか）エンディングテーマとなっている、9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの新曲「NUMBER」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
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本作は、4月よりPrime VideoやU-NEXT、TOKYO MX・BS日テレほか各局で放送中のテレビアニメ『日本三國』のオープニング・テーマとして書き下ろされた。
83位には、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める純烈の弟分グループ・モナキのデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が初登場。4月8日に発売のCDシングルは、同日付「週間シングルランキング」で初登場3位にランクインした。
103位には、現在放送中のテレビアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』（テレ東系6局ネットほか）エンディングテーマとなっている、9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの新曲「NUMBER」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞