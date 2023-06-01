King Gnu、「AIZO」が自身17作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
King Gnu「AIZO」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算17作目【※1】の累積再生数1億回を突破した。
【動画】King Gnu「AIZO」MV
週間再生数694万8509回を記録。累積再生数は1億399万1966回となり、登場14週目で累積再生数1億回を突破。「SPECIALZ」（登場11週で達成）に次ぐ、自身2番目の速さでの達成。2026年度に配信を開始した楽曲【※2】では、「lulu.」（登場11週で達成）に次ぐ、2作目の1億回再生突破作品となった。
本作は、テレビアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』（MBS/TBS系）のオープニングテーマとして起用された。
【※1】King Gnuの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「白日」「飛行艇」「Teenager Forever」「一途」「逆夢」「カメレオン」「三文小説」「どろん」「傘」「BOY」「雨燦々」「SPECIALZ」「Prayer X」「ねっこ」「Vinyl」「TWILIGHT!!!」
【※2】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート（2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品が対象）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】King Gnu「AIZO」MV
週間再生数694万8509回を記録。累積再生数は1億399万1966回となり、登場14週目で累積再生数1億回を突破。「SPECIALZ」（登場11週で達成）に次ぐ、自身2番目の速さでの達成。2026年度に配信を開始した楽曲【※2】では、「lulu.」（登場11週で達成）に次ぐ、2作目の1億回再生突破作品となった。
【※1】King Gnuの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「白日」「飛行艇」「Teenager Forever」「一途」「逆夢」「カメレオン」「三文小説」「どろん」「傘」「BOY」「雨燦々」「SPECIALZ」「Prayer X」「ねっこ」「Vinyl」「TWILIGHT!!!」
【※2】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート（2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品が対象）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞