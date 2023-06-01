Kis-My-Ft2、自己最高初週DL数でデジタルシングル1位【オリコンランキング】
今年8月にCDデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2の新曲「HEARTLOUD」（ハートラウド）が、4月15日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において1位に初登場。今年2月23日付での「UNISON」に続き、自身通算2作目のデジタルシングル1位を獲得した。
【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2
本作は、テレビアニメ『MAO』（NHK総合／4月4日放送開始）のオープニングテーマ。初週ダウンロード数は、「UNISON」（2026年2月23日付／1万3436DL）を上回る自己最高の1万6214DLを記録した。
その他、テレビアニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）関連楽曲がランクイン。今年30周年を迎える同作のオープニングテーマとして現在放送中のB’zの新曲「Heaven Knows」が、初週DL数1万1023DLで2位に初登場。
3位には、4月10日公開の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌となるMISIAの新曲「ラストダンスあなたと」が、初週DL数8648DLで初登場した。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2
本作は、テレビアニメ『MAO』（NHK総合／4月4日放送開始）のオープニングテーマ。初週ダウンロード数は、「UNISON」（2026年2月23日付／1万3436DL）を上回る自己最高の1万6214DLを記録した。
3位には、4月10日公開の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌となるMISIAの新曲「ラストダンスあなたと」が、初週DL数8648DLで初登場した。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞