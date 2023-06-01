M!LK「爆裂愛してる」、3週ぶりに1位返り咲き【オリコンランキング】
M!LKの「爆裂愛してる」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で2026年3月30日付以来、3週ぶりに1位に浮上。通算2週目の1位を獲得。週間再生数820万3745回、累積再生数7804万8592回を記録した。
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
2位には米津玄師「IRIS OUT」が前週5位から順位を上げ、2026年3月30日付以来、3週ぶりにTOP3に返り咲いた。週間再生数745万8118回、累積再生数4億5519万4627回を記録。
3位にM!LK「好きすぎて滅！」、4位にKing Gnuの「AIZO」、5位にMrs. GREEN APPLE「lulu.」がランクインし、2026年3月16日付から6週連続で男性アーティストがTOP5を独占している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
2位には米津玄師「IRIS OUT」が前週5位から順位を上げ、2026年3月30日付以来、3週ぶりにTOP3に返り咲いた。週間再生数745万8118回、累積再生数4億5519万4627回を記録。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞