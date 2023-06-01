稲垣吾郎＆草なぎ剛＆香取慎吾がトリプル主演に 映画『バナ穴 BANA_ANA』が初夏に公開決定 2018年公開のオムニバス映画の第二弾【コメントあり】
新しい地図の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』が、2026年初夏に公開することが決定した。本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾となる。
【写真】稲垣、草なぎ、香取がトリプル主演に！映画『バナ穴 BANA_ANA』場面カット
監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務め、共演には、バラエティのみならず、映画や大河ドラマへ出演するなど大活躍のファーストサマーウイカ、NHK朝の連続ドラマ小説『ブギウギ』に主演、演技、歌唱、ダンス全てのパフォーマンスを通じ鮮烈な印象を残した趣里、第一弾に続いて登場する古舘寛治、ドラマ、映画、舞台のみならずニュース情報番組司会と活躍の幅を広げる小澤征悦、演技、声、立ち姿そのすべてを武器に表現の世界に唯一無二の存在感を放ち続ける吹越満、更に葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性あふれる豪華な面々がそろった。
本ビジュアルは、穴に陥った稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾、バナナという3人と1本の登場人物（？）が描かれたデザインとなっており、タイトルの『バナ穴 BANA_ANA』の謎がさらに深まる内容となっている。ティザー映像も、印象的な表情を浮かべる出演者たちが次々と登場する間に、気になるキーワードが散りばめられ「わからない」を楽しむ今回の作品ならではの仕上がりとなっている。
本作はグランドシネマサンシャイン池袋ほかにて公開予定。
■出演者＆スタッフコメント
◇稲垣吾郎
「僕達にとってもNAKAMAの皆様にとっても、大切なメモリアルとなった『クソ野郎と美しき世界』その第二弾ともいえる『バナ穴 BANA_ANA』ようやく皆様に届けられることになりました。観る者のイマジネーションによって完成する美しい作品です。どうか、楽しみにお待ちください」
◇草なぎ剛
「謎めきすぎて癖になる。何度も引き込まれてしまう世界やー。皆さんお楽しみに！」
◇香取慎吾
「撮影が始まるまでも、撮影が終わってからも とにかく時間が掛かった作品です。
今回もまた、山内監督の世界に参加出来て幸せです。 バナ穴の1人として皆さまにお伝えしたいのは 『考えないで、感じて』 この作品が、バナ穴に迷い込まず、皆さまにお届け出来る事になり嬉しい限りです」
◇脚本・監督 山内ケンジ
「新しい地図の三人が出る長編映画。それぞれ一人が出演している映画はいくつもあるけれど、三人共に出演、というのは初めてではないでしょうか？前回の『クソ野郎』はオムニバスだったし。
で、三人が田中さん佐藤さん浅沼さんなどと役を作って演じてもらう、ということが、うまく書けたとしても、なあんか嘘っぽくなる気がして、やはり三人とも本人として登場してもらうのが一番自然でよいだろう、と思ったのです。 でも、三人が東京でいろいろ撮影の仕事をしたり、お茶を飲んだり歌ったりするのを撮るっていうのは、もうそれだけで大変すぎるナ、と思ったことと、それじゃあ三人の『情熱大陸』になってしまうし、『情熱大陸』にかなうわけないもんね、と思ったので、いろいろ考えて、こうするのはどうだろう、と思った。
つまり、本人として登場する三人はリアルなんだから、その代わり、場所の設定や時間を少しシュールにして、曖昧なモノにする。そうするとリアルなのにこれは現実なんだろうか、と思えるだろう、それはいいかも知れない。なぜなら、今現在の世の中がそうなのだから」
【写真】稲垣、草なぎ、香取がトリプル主演に！映画『バナ穴 BANA_ANA』場面カット
監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務め、共演には、バラエティのみならず、映画や大河ドラマへ出演するなど大活躍のファーストサマーウイカ、NHK朝の連続ドラマ小説『ブギウギ』に主演、演技、歌唱、ダンス全てのパフォーマンスを通じ鮮烈な印象を残した趣里、第一弾に続いて登場する古舘寛治、ドラマ、映画、舞台のみならずニュース情報番組司会と活躍の幅を広げる小澤征悦、演技、声、立ち姿そのすべてを武器に表現の世界に唯一無二の存在感を放ち続ける吹越満、更に葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性あふれる豪華な面々がそろった。
本作はグランドシネマサンシャイン池袋ほかにて公開予定。
■出演者＆スタッフコメント
◇稲垣吾郎
「僕達にとってもNAKAMAの皆様にとっても、大切なメモリアルとなった『クソ野郎と美しき世界』その第二弾ともいえる『バナ穴 BANA_ANA』ようやく皆様に届けられることになりました。観る者のイマジネーションによって完成する美しい作品です。どうか、楽しみにお待ちください」
◇草なぎ剛
「謎めきすぎて癖になる。何度も引き込まれてしまう世界やー。皆さんお楽しみに！」
◇香取慎吾
「撮影が始まるまでも、撮影が終わってからも とにかく時間が掛かった作品です。
今回もまた、山内監督の世界に参加出来て幸せです。 バナ穴の1人として皆さまにお伝えしたいのは 『考えないで、感じて』 この作品が、バナ穴に迷い込まず、皆さまにお届け出来る事になり嬉しい限りです」
◇脚本・監督 山内ケンジ
「新しい地図の三人が出る長編映画。それぞれ一人が出演している映画はいくつもあるけれど、三人共に出演、というのは初めてではないでしょうか？前回の『クソ野郎』はオムニバスだったし。
で、三人が田中さん佐藤さん浅沼さんなどと役を作って演じてもらう、ということが、うまく書けたとしても、なあんか嘘っぽくなる気がして、やはり三人とも本人として登場してもらうのが一番自然でよいだろう、と思ったのです。 でも、三人が東京でいろいろ撮影の仕事をしたり、お茶を飲んだり歌ったりするのを撮るっていうのは、もうそれだけで大変すぎるナ、と思ったことと、それじゃあ三人の『情熱大陸』になってしまうし、『情熱大陸』にかなうわけないもんね、と思ったので、いろいろ考えて、こうするのはどうだろう、と思った。
つまり、本人として登場する三人はリアルなんだから、その代わり、場所の設定や時間を少しシュールにして、曖昧なモノにする。そうするとリアルなのにこれは現実なんだろうか、と思えるだろう、それはいいかも知れない。なぜなら、今現在の世の中がそうなのだから」