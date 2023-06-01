8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL、通算2作目のデジタルアルバム1位【オリコンランキング】
BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の最新アルバム『Banquet』（バンケット）が、4月15日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場。自身初のデジタルアルバム1位となった『Parade』（2024年4月1日付）以来、2年1ヶ月ぶり、通算2作目の1位を獲得した。
【動画】一発撮りのピアノアレンジ！MAZZEL「Only You」
本作には、メンバーのNAOYAがW主演を務めたテレビドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ系／2025年10月期）エンディングテーマで、自身初のオリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング1位を獲得した「Only You」のほか、新曲6曲を含む全14曲を収録している。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】一発撮りのピアノアレンジ！MAZZEL「Only You」
本作には、メンバーのNAOYAがW主演を務めたテレビドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ系／2025年10月期）エンディングテーマで、自身初のオリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング1位を獲得した「Only You」のほか、新曲6曲を含む全14曲を収録している。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞