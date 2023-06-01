HANA、「NON STOP」が自身8作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
HANA「NON STOP」が、4月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】HANA「NON STOP」ミュージックビデオ
週間再生数322万7081回を記録。累積再生数は1億154万1704回となり、1億回突破は自身通算8作目【※1】。国内女性グループ歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】HANAの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」「Tiger」「BAD LOVE」「My Body」
【※2】国内女性グループによる「累積再生数1億回突破作品数」記録／1位：HANA（8作）、2位：NiziU（5作）、3位：FRUITS ZIPPER（2作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】HANA「NON STOP」ミュージックビデオ
週間再生数322万7081回を記録。累積再生数は1億154万1704回となり、1億回突破は自身通算8作目【※1】。国内女性グループ歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】HANAの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」「Tiger」「BAD LOVE」「My Body」
【※2】国内女性グループによる「累積再生数1億回突破作品数」記録／1位：HANA（8作）、2位：NiziU（5作）、3位：FRUITS ZIPPER（2作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞