Ｇｏｏｇｌｅは２０２６年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で親しまれる三浦璃来・木原龍一ペアを起用した新ＴＶＣＭ、ブラウザなら、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅ ❘ りくりゅう「Ｎｏ．１を支える」篇／検索なら、Ｇｏｏｇｌｅ ❘ りくりゅう「涙もろいパートナー」篇を、４月１７日から全国で放映開始すると発表した。

ブラウザなら、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅ ❘ りくりゅう「Ｎｏ．１を支える」篇では、氷上での圧巻のパフォーマンスをＣＭならではのアングルで撮影し、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅのブラウジングの「スピード」と、ユーザーを守る強固なセキュリティーによる「安心感」を表現。検索なら、Ｇｏｏｇｌｅ ❘ りくりゅう「涙もろいパートナー」篇ではリンクを降りた自然体な二人がどんな質問にも答えてくれるＧｏｏｇｌｅ検索のＡＩモードに、木原龍一に対する三浦璃来の小さな悩みを相談するストーリーとなっている。

またＣＭ放送に合わせ、撮影の裏側をまとめた「メイキング＆インタビュー」も公開される。インタビューでは、ユーザー数Ｎｏ．１ブラウザであるＧｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅにちなみ「お互いのＮｏ．１だと思うところ」など、二人の素顔に迫る内容を収録。

三浦と木原は「いつも応援いただきありがとうございます。今回初めてＣＭ撮影に臨ませていただいたんですけれども、ＣＭを通して自分たちのスピード感だったりダイナミックさ、そして”二人の信頼”を皆様にお届けできれば良いかなと思っております。ぜひご覧ください！」とコメントしている。

◆三浦と木原に聞く

ー二人が「実は、Ｎｏ．１」だと思っていることは？

三浦「スピード感のあるスケートが一番かなと思っています」

木原「自分たちのスピードに本当に自信を持っているので、自分たちのスピードはＮｏ．１ かなと思います」

ーお互いに Ｎｏ．１ だと思うことはある？

三浦「りゅういちくんは“優しいところ”と“真面目なところ”が No.1 かなって思っています」

木原「りくちゃんは“本当に追い込まれたときの気持ちの強さ”が世界一かなって思っています」

ーもし今、Google 検索の AI モードに最高のオフの過ごし方を提案してもらうなら、どんなわがままなリクエストをしたい？

三浦「私はお寿司がすごく好きなので、たくさんの美味しいお寿司の食べ歩きを調べたいなと思っています」

木原「僕は、練習拠点のカナダがものすごく寒いので、暖かい南の島に行って SUV の運転をできるとこがないかって調べてみたいです」

ー 最近二人で選んだことや決断したことは？今年挑戦したいことは？

三浦「今年中に運転免許を取得したい」

木原「ロードバイクに挑戦したいなって思っています」

ー 具体的にどのような場所に行きたい？

三浦「具体的にはまだないんですけど、たくさん色んな所に行きたい」

−ＣＭをご覧の皆様にメッセージを。

木原「いつも応援いただきありがとうございます。今回初めてＣＭ撮影に臨ませていただいたんですけれども、ＣＭを通して自分たちのスピード感だったりダイナミックさ、そして”二人の信頼”を皆様にお届けできれば良いかなと思っております」

三浦「ぜひご覧ください！」