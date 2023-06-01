NY株式14日（NY時間14:23）（日本時間03:23）
ダウ平均　　　48448.74（+230.49　+0.48%）
ナスダック　　　23549.95（+366.21　+1.58%）
CME日経平均先物　58790（大証終比：+760　+1.29%）

欧州株式14日終値
英FT100　 10609.06（+26.10　+0.25%）
独DAX　 24044.22（+301.78　+1.27%）
仏CAC40　 8327.86（+91.88　+1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.747（-0.025）
10年債　 　4.252（-0.042）
30年債　 　4.866（-0.030）
期待インフレ率　 　2.381（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.024（-0.068）
英　国　　4.781（-0.088）
カナダ　　3.429（-0.036）
豪　州　　4.950（-0.067）
日　本　　2.410（-0.044）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.34（-7.74　-7.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4862.80（+95.40　+2.00%）

ビットコイン（ドル）
74557.81（+1356.71　+1.85%）
（円建・参考値）
1183万6798円（+215391　+1.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ