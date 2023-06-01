ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２３０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間14:23）（日本時間03:23）
ダウ平均 48448.74（+230.49 +0.48%）
ナスダック 23549.95（+366.21 +1.58%）
CME日経平均先物 58790（大証終比：+760 +1.29%）
欧州株式14日終値
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.747（-0.025）
10年債 4.252（-0.042）
30年債 4.866（-0.030）
期待インフレ率 2.381（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.429（-0.036）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.34（-7.74 -7.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4862.80（+95.40 +2.00%）
ビットコイン（ドル）
74557.81（+1356.71 +1.85%）
（円建・参考値）
1183万6798円（+215391 +1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48448.74（+230.49 +0.48%）
ナスダック 23549.95（+366.21 +1.58%）
CME日経平均先物 58790（大証終比：+760 +1.29%）
欧州株式14日終値
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.747（-0.025）
10年債 4.252（-0.042）
30年債 4.866（-0.030）
期待インフレ率 2.381（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.429（-0.036）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.34（-7.74 -7.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4862.80（+95.40 +2.00%）
ビットコイン（ドル）
74557.81（+1356.71 +1.85%）
（円建・参考値）
1183万6798円（+215391 +1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ