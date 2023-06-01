きょうもポンドドルは買いが続き、一時１．３５ドル台後半まで上昇。本日の上げで７日続伸となっている。２００日線と１００日線を上放れる展開となっており、リバウンド相場が本格化しそうな気配が出ている。フィボナッチ６１．８％戻しの水準が１．３６ドル付近に来ており、目先の上値メドとして意識される。



英国はＧ７の中でエネルギー危機の影響を最も受ける国となり、それは失業率の上昇を招くとの指摘が出ている。英国は輸入ガスへの依存度が高く、電力価格設定におけるガスの役割が大きいため、特に影響を受けやすく、インフレが他国よりも悪化するという。



一方、約３％という高めのインフレが、英中銀の柔軟性を制限し、政策金利を押し上げるとも付け加えている。「経済は中東紛争に入る前から弱く、家計や企業が経済的ダメージなしに価格上昇を吸収できる余地はほとんどない。そのため失業率はさらに上昇する可能性が高い」と指摘した。



GBP/USD 1.3571 GBP/JPY 215.41 EUR/GBP 0.8694



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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