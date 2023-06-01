NY株式14日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　48476.36（+258.11　+0.54%）
ナスダック　　　23588.73（+404.99　+1.75%）
CME日経平均先物　58655（大証終比：+625　+1.07%）

欧州株式14日終値
英FT100　 10609.06（+26.10　+0.25%）
独DAX　 24044.22（+301.78　+1.27%）
仏CAC40　 8327.86（+91.88　+1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.764（-0.009）
10年債　 　4.272（-0.022）
30年債　 　4.881（-0.016）
期待インフレ率　 　2.387（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.024（-0.068）
英　国　　4.781（-0.088）
カナダ　　3.446（-0.019）
豪　州　　4.950（-0.067）
日　本　　2.410（-0.044）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.61（-6.47　-6.53%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4836.60（+69.20　+1.45%）

ビットコイン（ドル）
74761.81（+1560.71　+2.13%）
（円建・参考値）
1187万8904円（+247981　+2.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ