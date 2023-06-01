ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２５８ドル高 ナスダックは１．７％の大幅高
NY株式14日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 48476.36（+258.11 +0.54%）
ナスダック 23588.73（+404.99 +1.75%）
CME日経平均先物 58655（大証終比：+625 +1.07%）
欧州株式14日終値
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.764（-0.009）
10年債 4.272（-0.022）
30年債 4.881（-0.016）
期待インフレ率 2.387（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.446（-0.019）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.61（-6.47 -6.53%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4836.60（+69.20 +1.45%）
ビットコイン（ドル）
74761.81（+1560.71 +2.13%）
（円建・参考値）
1187万8904円（+247981 +2.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48476.36（+258.11 +0.54%）
ナスダック 23588.73（+404.99 +1.75%）
CME日経平均先物 58655（大証終比：+625 +1.07%）
欧州株式14日終値
英FT100 10609.06（+26.10 +0.25%）
独DAX 24044.22（+301.78 +1.27%）
仏CAC40 8327.86（+91.88 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.764（-0.009）
10年債 4.272（-0.022）
30年債 4.881（-0.016）
期待インフレ率 2.387（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.024（-0.068）
英 国 4.781（-0.088）
カナダ 3.446（-0.019）
豪 州 4.950（-0.067）
日 本 2.410（-0.044）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.61（-6.47 -6.53%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4836.60（+69.20 +1.45%）
ビットコイン（ドル）
74761.81（+1560.71 +2.13%）
（円建・参考値）
1187万8904円（+247981 +2.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ