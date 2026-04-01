かわいさ全開の大乱戦RPG！ SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」

記事ポイント 『闇カワ！もふもふハムスター団』が配信開始し、今すぐダウンロードして遊べます。集団戦闘、ローグライト、合成を組み合わせたバトルで毎回違う攻略を楽しめます。配信記念特典に加えて、高難度ダンジョンや7つのミニゲームも用意されています。 『闇カワ！もふもふハムスター団』が配信開始し、今すぐダウンロードして遊べます。集団戦闘、ローグライト、合成を組み合わせたバトルで毎回違う攻略を楽しめます。配信記念特典に加えて、高難度ダンジョンや7つのミニゲームも用意されています。

SEVENのスマートフォンゲーム『闇カワ！もふもふハムスター団』が配信を開始しています。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は事前登録者数15万人を突破し、App Store無料ゲームランキング1位も獲得した注目作です。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、かわいい見た目と大戦場の爽快感を両立したバトルをスマートフォンで手軽に楽しめます。

SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」

配信開始日：2026年4月9日配信地域：全世界初配信、日本エリア先行配信ジャンル：集団戦闘×ローグライト×合成ファンタジーRPG事前登録者数：15万人突破実績：App Store無料ゲームランキング1位配信先：App Store／Google Play

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、夢境万界を舞台にハムスターの行者たちと冒険できるファンタジーRPGです。

かわいいカートゥーン調の見た目に、敵軍をまとめて吹き飛ばす混戦バトルの爽快感を重ねた遊びやすい1本です。

集団戦闘

大戦場の混戦ビジュアル遊び方：仲間の召喚、合成、育成で戦力を強化魅力：大量の敵を一気に倒す爽快感

集団戦闘は、戦場いっぱいに広がる敵を豪快に一掃する気持ちよさを味わえます。

仲間を増やして戦力を整えるほど、派手なバトルの手応えが大きくなります。

ローグライトバトル

遊ぶたびに展開が変化要素：仲間の召喚や強化要素がランダムに出現魅力：毎回違う攻略を楽しめる戦略性

ローグライトバトルは、同じステージでも毎回違う戦い方を考えられます。

ランダム要素が加わることで、短時間のプレイでも新鮮な攻略体験につながります。

合成システム

仲間の自動合成効果：戦力が急上昇魅力：一撃で敵をなぎ倒す爽快感

合成システムは、仲間を組み合わせるだけで火力を一気に伸ばせます。

複雑な操作を続けなくても、成長の気持ちよさをテンポよく感じられます。

ビルドと育成

戦略要素：6大種族によるバトル育成対象：行者、従者、秘蔵品、天測儀、役従、装備魅力：自分好みの戦い方を組み立てられる

ビルドと育成は、複数の強化軸を使って自分だけの編成を作れます。

少しずつ戦力を積み上げたい人にも、最適解を探したい人にも遊びやすい設計です。

やり込み要素

高難度コンテンツ：深淵ダンジョン継続プレイ向け要素：無尽の狂潮ミニゲーム数：7種類

やり込み要素は、バトル以外にも長く遊べる選択肢を広げています。

高難度ダンジョンやミニゲームがあるので、気分に合わせて遊び方を変えやすいのも魅力です。

配信記念特典

内容：事前登録報酬を用意タイミング：配信開始記念確認先：公式サイト、公式X

配信記念特典は、これから始める人がスタートしやすいきっかけになります。

最新の受け取り情報は公式サイトや公式Xで確認できます。

『闇カワ！もふもふハムスター団』は、かわいい世界観で遊びたい人にも、爽快なバトルを求める人にも手に取りやすい新作です。

毎回変わる戦略や幅広い育成要素があるので、短時間プレイでもじっくり遊ぶ日でも満足感を得やすい作品です。

配信開始直後の盛り上がりに合わせて始めやすい点も、スマートフォンゲームを探している人にはうれしい魅力です。

『闇カワ！もふもふハムスター団』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はどこで遊べますか？

A. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はApp StoreとGoogle Playで配信されています。

Q. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はどんなジャンルのゲームですか？

A. 『闇カワ！もふもふハムスター団』は、集団戦闘、ローグライト、合成を組み合わせたファンタジーRPGです。

Q. 『闇カワ！もふもふハムスター団』の遊びどころは何ですか？

A. 『闇カワ！もふもふハムスター団』は、大量の敵を一気に倒す爽快感に加えて、毎回変わる戦略バトルや多彩な育成、やり込み要素も楽しめます。

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