「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのメッツ戦に「１番・指名打者」で出場。４打数無安打だったが、第１打席の死球で昨季から４７試合連続出塁とし、球団史上４位タイとなった。右肩甲骨付近への死球だったが、予定通り１５日に先発する見込み。チームは４−０で勝った。

フィールドに大谷の絶叫が響き渡った。初回の打席で左腕・ピーターソンが投げた１５１キロ速球を右肩甲骨付近に受けた。

地元ファンのブーイングが渦を巻く中、苦悶の表情で一塁へ向かった大谷。昨年８月２４日から続く連続出塁試合を４７に伸ばし、球団４位タイに浮上した。

塁上で右肩をぐるぐる回して状態を確認。敵軍野手から心配の声を掛けられると、「大丈夫」をアピールした。３番・スミスの中前適時打で快足を飛ばして先制のホームを踏んだ。

今季初の３戦連続本塁打が期待された試合。二回以降の４打席はすべて凡退し、５試合ぶりに無安打に終わった。２日後の同カードで投打同時出場する予定。ロバーツ監督は「明日が登板日でなくて良かった。おそらく、あざになるだろうけど、投球には影響しないと思う」と話した。

チームは完封勝ちで今季初の連敗を阻止した。試合後の大谷の右肩甲骨付近に大きな湿布が貼られていた。帰路に就くその表情は明るかった。